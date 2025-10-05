تاسیس ۲۰۰ موسسه فرهنگی قرآنی در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سلسله نشست‌های مرکز عالی قرآن و عترت با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، مدیر کل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌ها، بر توسعه کمی و کیفی تشکل‌های مردمی قرآنی به عنوان سیاست اصلی مرکز عالی قرآن و عترت تأکید کرد و گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد ۲۰۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت در سال جاری در دستور کار قرار گرفته که سهم هر استان با توجه به مؤلفه‌های مشخص تعیین شده است.

مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌ها اعلام کرد: گسترش مؤسسات قرآنی باید به مناطق فاقد مؤسسات مردمی معطوف شود. همچنین ارتقاء کیفی فعالیت‌ها با تمرکز بر تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی از طریق ابزارهای نوین، رسانه و هنر از اولویت‌های مهم این نهاد است.



خدمتکار آرانی در راستای مطالبه مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تربیت ۱۰۰ هزار حافظ تا پایان سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: ۷۰ درصد این مأموریت بر عهده مرکز عالی قرآن و عترت و مؤسسات تابعه، و ۳۰ درصد بر عهده ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خواهد بود. مدیران کل استان‌ها نقش کلیدی در مدیریت و راهبری این مأموریت دارند.



خدمتکار افزود: فعالان قرآنی استان‌ها می‌توانند از خدمات متنوع صندوق اعتباری هنر شامل بیمه پایه، بیمه تکمیلی، هنر کارت و تسهیلات بهره‌مند شوند. این خدمات به عنوان حمایت‌های پنهان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیازمند تبیین و تشریح بیشتر در سطح استان‌هاست.



مدیر کل دفتر آموزش با توجه به تقارن سال جاری با هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: این مناسبت فرصتی برای تحکیم وحدت اسلامی و تعمیق فرهنگ قرآنی در استان‌هاست. انتظار می‌رود ادارات کل استان‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

خدمتکار آرانی گفت : مرکز عالی قرآن و عترت در دوره جدید، آموزش‌های تخصصی با رویکرد تبلیغی و ترویجی را در اولویت قرار داده و از مدیران استان‌ها خواست تا در جهت رفع کمبود نیروی انسانی توانمند در این حوزه تلاش کنند. وی افزود : همچنین طرح‌های آموزش عمومی با همکاری ادارات کل استان‌ها در دست اجراست.



در پایان، اعلام شد مرکز عالی قرآن و عترت آمادگی حمایت از طرح‌های خلاق و قابل توسعه در سطح استان‌ها و کشور را دارد تا مسیر تحول در فعالیت‌های قرآنی هموارتر گردد.