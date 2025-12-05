به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار آرانی، مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های این مرکز گفت: در ادامه سلسله برنامه‌های توانمندسازی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور، مقدمات برگزاری دوره آموزشی «مدیریت و راهبری مؤسسه قرآنی» ویژه مدیران مؤسس و مدیران عامل مؤسسات و مراکز قرآنی مردم‌نهاد فراهم شده است.

مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت افزود: این دوره دارای ۳۰ ساعت آموزش است که مرحله اول آن به صورت مجازی در ۱۰ ساعت و مرحله دوم آن به صورت حضوری در ۲۰ ساعت برگزار خواهد شد.

خدمتکار آرانی ادامه داد: تلاش شده است نیازمندی‌های اولویت‌دار مدیران مؤسسات قرآنی در دو ساحت دانشی و مهارتی شناسایی و در این دوره آموزشی، مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های قرآن و عترت گفت: علاقمندان به شرکت در این دوره، می‌توانند از تاریخ ۱۵ تا ۳۰ آذرماه، با مراجعه به سامانه «حمد»، نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام اقدام کنند.

وی تصریح کرد: مرحله مجازی دوره در نیمه اول دیماه و مرحله حضوری، در نیمه اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.