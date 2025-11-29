گرایش به معنویت در جهان در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی صبح شنبه در نشست تبیینی و هم اندیشی حوزه معارف اسلام ناب گفت: مردمی سازی امور در تبلیغات اسلامی از حدود هفت سال پیش در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری آغاز شده است.

وی با اشاره به رویکرد جدید در سازمان تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: از هشت تمدن موجود در جهان، دو تمدن غربی و شیعه ادعای جهان سازی دارند و در جنگ ۱۲ روزه به فرمایش مقام معظم رهبری میخ تمدن غربی زده شد.

حجت الاسلام موسویان تصریح کرد: تقابل تمدنی از مرحله سرد شروع شد و با ارائه شبهات ادامه یافته است که باید زبان گویایی برای پاسخگویی به این موارد داشته باشیم.

وی ادامه داد: رشد گرایش به معنویت در جامعه ما در حال افزایش است و تشنگی جهانی هم در این خصوص وجود دارد که از این ظرفیت باید برای گسترش معارف اسلام ناب به خوبی بهره بگیریم.

مسئول آموزش مرکز معارف اسلام ناب کشور تاکید کرد: در حوزه معارف اسلام ناب باید در عمق بخشی اندیشه‌های امامین انقلاب بیش از گذشته تلاش کنیم.