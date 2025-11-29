  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

گرایش به معنویت در جهان در حال افزایش است

گرایش به معنویت در جهان در حال افزایش است

بیرجند- مسئول آموزش مرکز معارف اسلام ناب کشور گفت: گرایش به معنویت در جهان رو به افزایش است و باید از این ظرفیت برای گسترش معارف اسلام ناب به خوبی بهره بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی صبح شنبه در نشست تبیینی و هم اندیشی حوزه معارف اسلام ناب گفت: مردمی سازی امور در تبلیغات اسلامی از حدود هفت سال پیش در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری آغاز شده است.

وی با اشاره به رویکرد جدید در سازمان تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: از هشت تمدن موجود در جهان، دو تمدن غربی و شیعه ادعای جهان سازی دارند و در جنگ ۱۲ روزه به فرمایش مقام معظم رهبری میخ تمدن غربی زده شد.

حجت الاسلام موسویان تصریح کرد: تقابل تمدنی از مرحله سرد شروع شد و با ارائه شبهات ادامه یافته است که باید زبان گویایی برای پاسخگویی به این موارد داشته باشیم.

وی ادامه داد: رشد گرایش به معنویت در جامعه ما در حال افزایش است و تشنگی جهانی هم در این خصوص وجود دارد که از این ظرفیت باید برای گسترش معارف اسلام ناب به خوبی بهره بگیریم.

مسئول آموزش مرکز معارف اسلام ناب کشور تاکید کرد: در حوزه معارف اسلام ناب باید در عمق بخشی اندیشه‌های امامین انقلاب بیش از گذشته تلاش کنیم.

کد خبر 6671766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها