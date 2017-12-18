اجرای طرح جمع آوری سگ های ولگرد در شهر یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری، نستهن مقدم در رابطه با موضوع جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر یاسوج افزود: امید است بتوانیم با جمع آوری‌ و عقیم سازی سگ های ولگرد، با رها سازی در مناطق مصون نسبت به تامین بیش از پیش سلامت محیط و افزایش آرامش مردم گام برداریم.

مقدم تصریح کرد: همانطور که برای اجرای این طرح آسایش و حقوق مردم درنظر گرفته شده است، خود را ملزم به رعایت حقوق حیوانات می دانیم.

مقدم ابراز داشت:‌ در همین راستا از نظرات، دیدگاه ها و ایده های تشکل های غیر دولتی حمایت از حیوانات برای اجرای بهتر طرح استفاده خواهیم کرد.

شهردار یاسوج همچنین همکاری و واکنش مسئولان دامپزشکی، علوم پزشکی، محیط زیست و سایر مسئولان را در این موضوع خواستار شد.