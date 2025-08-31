واکنش دادستان کهگیلویه و بویراحمد به خبر انحلال شورای اسلامی یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه، خبری مبنی بر دستور انحلال شورای اسلامی شهر یاسوج از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد توسط برخی رسانه‌ها منتشر شد.

در همین خصوص سید وحید موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: مبنای مکاتبه دادستانی مرکز استان با مراجع قانونی استعفای مکتوب اکثریت اعضای اصلی و علی البدل بوده است که دادستان بر اساس مصالح عمومی و رعایت حقوق عامه مراتب را رسماً به مبادی زی ربط اعلام نموده که لازم است تشریفات قانونی جهت بررسی استعفا بر اساس قانون شوراها انجام شود.

همچنین دادستان مرکز استان در خصوص تعلیق یکی از اعضای شورای شهر گفت: یکی از اعضای شورای شهر یاسوج تا زمان صدور حکم نهایی و رسیدگی به اتهام در دادگاه کیفری به دستور دادستانی از ادامه خدمت معلق شده است.