دریافت 7 MB کد خبر 6671822 https://mehrnews.com/x39JMF ۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷ کد خبر 6671822 فیلم هنر فیلم هنر ۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷ جزئیات آغاز برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز در تازهترین دوره جشنواره جهانی فجر، آثار سینمایی ترکیه، یونان و روسیه حضور پررنگتری نسبت به سایر کشورها دارند. کپی شد مطالب مرتبط کارگردان یونانی: فضای جشنواره جهانی فجر هنری و شاعرانه است رونمایی از پوستر دومین جشنواره روایت حقیقت برگزاری کارگاه بازیگری با حضور مهدی هاشمی در جشنواره جهانی فیلم فجر برچسبها جشنواره فجر ترکیه یونان روسیه ایران فیلم سینمایی
نظر شما