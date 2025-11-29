  1. دين، حوزه، انديشه
شیوه‌نامه طلبه برتر جایزه البرز نخبگانی اعلام شد

ثبت‌نام برای طلبه برتر جایزه البرز نخبگانی ویژه طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور از دهم آذرماه به مدت یک ماه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه البرز معروف به نوبل ایرانی، باسابقه‌ترین جایزه علمی کشور است که با هدف شناسایی و تقدیر از دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان، طلاب و دانش آموزان برگزیده و بااستعداد ایرانی، از سال ۱۳۴۲ به ابتکار زنده یاد حسینعلی البرز پایه گذاری شد و بیش از نیم قرن است که هزاران نخبه علمی کشور مورد حمایت قرار گرفتند.

جایزه البرز سال ۱۴۰۵ در سطح نخبگانی به چهار گروه دانشمندان، دانشجویان، طلاب حوزه‌های علمیه و مخترعان جوان تعلق می‌گیرد.

ثبت نام برای جایزه البرز نخبگانی از ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود و چهار گروه اعلام شده به مدت یک ماه فرصت دارند، در این رویداد نخبگانی ثبت نام کنند.

آثار و فعالیت‌های طلاب داوطلب در سه بخش آموزشی، پژوهشی و تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی مورد داوری قرار خواهند گرفت.

حداقل سطح مورد نیاز برای شرکت در این رقابت علمی، سطح دو طلبگی است. همچنین حداقل معدل کل برای طلبه‌های سطوح دو، سه، چهار و بالاتر از آن به ترتیب ۱۸، ۱۷ و ۱۶ است.

شرط سنی شرکت در جایزه البرز حداکثر ۴۰ سال و برای طلبه‌های متأهل ۴۵ سال است.

شرط لحاظ تمامی فعالیت‌ها انجام آن در چهار سال منتهی به بررسی خواهد بود و هر طلبه فقط یک بار در بخش نخبگانی جایزه البرز می‌تواند به عنوان برگزیده انتخاب شود.

طلبه‌های ایرانی داخل و خارج از کشور می‌توانند در این رقابت که اختتامیه آن در سال آینده برگزار می‌شود شرکت کنند.

