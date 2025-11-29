به گزارش خبرنگار مهر، جایزه البرز معروف به نوبل ایرانی، باسابقه‌ترین جایزه علمی کشور است که با هدف شناسایی و تقدیر از دانشمندان، پژوهشگران، دانشجویان، طلاب و دانش آموزان برگزیده و بااستعداد ایرانی، از سال ۱۳۴۲ به ابتکار زنده یاد حسینعلی البرز پایه گذاری شد و بیش از نیم قرن است که هزاران نخبه علمی کشور مورد حمایت قرار گرفتند.

جایزه البرز سال ۱۴۰۵ در سطح نخبگانی به چهار گروه دانشمندان، دانشجویان، طلاب حوزه‌های علمیه و مخترعان جوان تعلق می‌گیرد.

ثبت نام برای جایزه البرز نخبگانی از ۱۰ آذرماه آغاز می‌شود و چهار گروه اعلام شده به مدت یک ماه فرصت دارند، در این رویداد نخبگانی ثبت نام کنند.

آثار و فعالیت‌های طلاب داوطلب در سه بخش آموزشی، پژوهشی و تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی مورد داوری قرار خواهند گرفت.

حداقل سطح مورد نیاز برای شرکت در این رقابت علمی، سطح دو طلبگی است. همچنین حداقل معدل کل برای طلبه‌های سطوح دو، سه، چهار و بالاتر از آن به ترتیب ۱۸، ۱۷ و ۱۶ است.

شرط سنی شرکت در جایزه البرز حداکثر ۴۰ سال و برای طلبه‌های متأهل ۴۵ سال است.

شرط لحاظ تمامی فعالیت‌ها انجام آن در چهار سال منتهی به بررسی خواهد بود و هر طلبه فقط یک بار در بخش نخبگانی جایزه البرز می‌تواند به عنوان برگزیده انتخاب شود.

طلبه‌های ایرانی داخل و خارج از کشور می‌توانند در این رقابت که اختتامیه آن در سال آینده برگزار می‌شود شرکت کنند.