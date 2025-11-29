علیرضا قربانی خواننده سریال «هزار و یک شب» شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قربانی خواننده شناخته شده کشورمان تیتراژ سریال «هزار و یک شب» به کارگردانی مصطفی کیایی را خواند.

سریال «هزار و یک شب» با حضور بازیگران مطرحی از ایران و ترکیه ساخته شده است و از دوشنبه ۱۰ آذر در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود.

در این سریال بازیگرانی از جمله بهرام رادان، پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، سحر دولتشاهی، محسن کیایی، پدرام شریفی، محمد بحرانی و جمعی دیگر از بازیگران حضور دارند.

این سریال فضای رازآلودی دارد و قرار است سفری به قصه‌های هزار و یک شب داشته باشد.

نغمه ثمینی به همراه مصطفی کیایی نگارش فیلمنامه را انجام داده اند و هدیه تهرانی نیز بازنویسی بخش‌هایی از فیلمنامه را بر عهده داشته است.

سحر دولتشاهی در قسمت‌های اولیه سریال نقش یک خبرنگار را به عهده دارد و هدیه تهرانی استاد دانشگاه است.