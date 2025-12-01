در کنسرت دبی علیرضا قربانی چه گذشت؟؛ قصه چند اجرای بداهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تور کنسرت «ایرانم»، علیرضا قربانی شامگاه یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ کنسرت «ایرانم» را با همراهی ارکستر خود در دُبی اپرا هال برگزار کرد تا امارات پس از ترکیه و کانادا، سومین کشور میزبان این تورکنسرت باشد.
نیست شو، بوی گیسو، هم گناه، خیال خوش، مرا ببخش، شیدا، ساز و آواز، شوشتری، مست عشق، بی گناه، پل، پرواز قوها، روزگار غریب قطعات انتخاب شده برای رپرتوار این کنسرت بود.
علیرضا قربانی در آستانه اجرای قطعه «خیال خوش» از حاضران در سالن خواست که از اینجا به بعد اجرا با او هم خوانی کنند.
وی پیش از اجرای قطعه «شیدا» گفت: یکی از اجراهای ساخته حسام ناصری را تقدیم میکنیم به همه کسانی که عزیزی را از دست دادهاند؛ که این رسم روزگار است.
هنگام اجرای قطعه «شیدا»، نگین گودرزی خواننده بک وکال این کنسرتها به صورت ویژه مورد تشویق مخاطبان قرار گرفت. این در حالی بود که پس از پایان این قطعه قربانی به زبان فارسی، عربی و انگلیسی به حاضران سلام و خوشآمد گفت و از حضور و استقبالشان تشکر کرد.
قربانی گفت: بسیار خوشحالیم که مهمان شما هستیم. آنچه روی صحنه دیدید حاصل تلاش گروهم است که با تمام توان تلاش کردیم اجرای باکیفیتی ارائه کنیم.
این خواننده در ادامه ضمن معرفی حسام ناصری به عنوان مدیر هنری گروه، قطعات این اجرا را معرفی کرد و گفت که آهنگسازی این قطعات را حسام ناصری و علیرضا افکاری انجام دادهاند.
قربانی با بیان اینکه پس از مدتها در این شهر اجرا داریم، گفت: امشب یک خواننده مطرح امارات، عبدالله بالخیر را در جمعمان داریم. همچنین در عید اتحاد هستیم که برای این کشور مهم است.
وی سپس با اشاره به قطعه بعدی (ساز و آواز) گفت: قطعهای که الان میخواهیم برای شما اجرا کنیم، قطعهای است که با آهنگسازی حسام ناصری عزیز آماده شده و منسوب به این است که رباعیاتی از ابوسعید ابوالخیر را میخوانیم. آنچه مسلم است اینکه این رباعیات قطعا در وصف حضرت حق و مناجات با پروردگار است و سعی میکنیم بر اساس حس و حالی که از شما می گیریم به صورت بداهه این قطعه را اجرا کنیم. من و دوستانم سعی میکنیم کاملا بر اساس حس و حالمان در لحظه تصمیم بگیریم و بخوانیم، امیدوارم به دلتان بنشیند.
نظر شما