اولین جزئیات از سریال «هزار و یک شب»؛ حرکت کاراکترها در زمان

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته اکران خصوصی ۲ قسمت از سریال «هزار و یک شب» با حضور جمعی از اهالی رسانه و منتقدان و همچنین مصطفی کیایی کارگردان، محسن کیایی بازیگر این سریال و برخی از عوامل آن برگزار شد.

مصطفی کیایی در توضیحاتی درباره این سریال که از فردا پخش آن در پلتفرم آغاز می‌شود، بیان کرد: سریال «هزار و یک شب» ۳۳ قسمت دارد و همه قسمت‌های آن آماده است.

وی با اشاره به ساختار این سریال که ترکیبی از رئال و فضای تاریخی دارد، عنوان کرد: سریال از یک جایی به بعد وارد بخش تاریخی می‌شود اما مسیر قصه و شخصیت‌ها در زمان معاصر و تاریخی در رفت و آمد هستند. با توجه به ساختار تو در توی قصه‌های «هزار و یک شب» سعی کردیم این ساختار را در روایتمان بیاوریم. قسمت‌های اول مخاطب با شخصیت‌ها آشنا می‌شود و از قسمت ۳ تکلیف خط اصلی مشخص خواهد شد.

کیایی با اشاره به فیلمنامه این سریال اظهار کرد: کتاب «هزار و یک شب» پایان نامه نغمه ثمینی بود و این طرح هم از طرف او ارائه شد. هم طرح هم فیلمنامه که بعد از اینکه پلتفرم آن را به من ارائه کرد دوباره با ثمینی بازنویسی داشتیم.

وی درباره قصه‌های «هزار و یک شب» و نمایش همزمان در کشورهای عرب و ترکیه گفت: «هزار و یک شب» از هند شروع شده به ایران رسیده و دائم این قصه‌ها کامل شده است. حتی چند سال پیش در ترکیه یک سینمایی به اسم «هزار ویک شب» ساخته شده است.

این کارگردان سینما و سریال‌های شبکه نمایش خانگی در پایان به الگو شدن این سریال در ساخت سریال‌ها اشاره و عنوان کرد: ما در روند تولید این سریال که در تاریخ می‌گذرد به صورت وی اف ایکس پیش رفتیم و این می‌تواند برای سریال‌های تاریخی که برای دکورهایشان هزینه‌های بسیار صرف می‌شود، الگو باشد.