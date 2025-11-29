به گزارش خبرنگار مهر، اجرای نمایشنامه خوانی «روسمرسهُلم» و نقد و بررسی این اثر نمایشی که قرار بود در قالب رپرتوار نمایشی «جان پنهان» یکشنبه ۲۵ آبان در تماشاخانه هما اجرا شود به ۹ آذر موکول شد.
رپرتوار نمایشی «جان پنهان؛ کاوشی روانکاوانه از سفر قهرمانی در آثار ایبسن» با پژوهش و هدایت سروناز نانکلی مجموعهای از نمایشنامهخوانیها و نشستهای تحلیلی است که با نگاهی درونی و روانکاوانه به بازخوانی آثار برجسته هنریک ایبسن میپردازد. بخشهای قبلی این پروژه که هر هفته روزهای یکشنبه در سالن شیشهای تماشاخانه هما برگزار میشود به نمایشنامهخوانی «مرغابی وحشی»، «خانه عروسک»، «اشباح» و «بانوی دریا» اختصاص داشت و بخش پنجم این رپرتوار نمایشنامه «روسمرسهُلم» را خوانش و مورد نقد و تحلیل قرار میدهد.
خوانشگران این اجرای نمایشنامهخوانی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: امیر ادیب، جهانگیر رمضانی، علی شجره، حنانه صفدری، امید محمدنژاد و سروناز نانکلی.
بعد از پایان این نمایشنامهخوانی جلسه نقد و بررسی این اثر نمایشی با حضور حسین رسولی کارشناس تئاتر و تیما (فاطمه) رمضانی کارشناس و روانشناس برگزار میشود.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از طراح صدا: آنکیدو دارش، طراح نور: علی کوزه گر، طراح گرافیک: علی انصاری، عکاس: حدیث شاهنگی، گروه کارگردانی: شاهین کرمی، حنانه صفدری و ملیکا اعظمی، مشاور رسانهای: آروین موذنزاده و مدیر بازاریابی: ریحانه آیت.
در رپرتوار نمایشی «جان پنهان» ۶ اثر مهم ایبسن شامل «مرغابی وحشی»، «خانه عروسک»، «اشباح»، «بانوی دریا»، «روسمرسهولم» و «هدا گابلر» نمایشنامهخوانی، نقد و تحلیل میشوند.
در نشستهای تخصصی این رپرتوار، جمعی از روانشناسان، روانکاوان و کارشناسان تئاتر به بررسی ابعاد روانی، فلسفی و اسطورهای آثار میپردازند و مسیر درونی شخصیتهای ایبسن را در پیوند با مفاهیمی چون فردیت، ناخودآگاه، رهایی و بازشناسی خویشتن تحلیل میکنند.
رپرتوار نمایشی «جان پنهان» هر هفته روزهای یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شیشهای تماشاخانه هما برگزار میشود. علاقهمندان به تئاتر، روانکاوی و مطالعات فرهنگی آزاد برای تهیه بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما