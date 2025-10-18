رپرتوار «جان پنهان» به «خانه عروسک» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، دومین اجرا از رپرتوار نمایشی «جان پنهان؛ کاوشی روانکاوانه از سفر قهرمانی در آثار ایبسن» اختصاص به نمایشنامه خوانی «خانه عروسک» دارد که یکشنبه ۲۷ مهر در سالن شیشه‌ای تماشاخانه هما برگزار می‌شود.

رپرتوار نمایشی «جان پنهان؛ کاوشی روانکاوانه از سفر قهرمانی در آثار ایبسن» با پژوهش و هدایت سروناز نانکلی مجموعه‌ای از نمایشنامه‌خوانی‌ها و نشست‌های تحلیلی است که با نگاهی درونی و روانکاوانه به بازخوانی آثار برجسته‌ هنریک ایبسن می‌پردازد.

بخش نخست این پروژه که هر هفته روزهای یکشنبه در سالن شیشه‌ای تماشاخانه هما برگزار می‌شود به نمایشنامه خوانی «مرغابی وحشی» اختصاص داشت و بخش دوم این رپرتوار «خانه عروسک» را خوانش و مورد نقد و تحلیل قرار می‌دهد.

بعد از پایان این نمایشنامه خوانی جلسه نقد و بررسی این اثر نمایشی با حضور محمودرضا رحیمی کارشناس تئاتر و عاطفه آذرمان روانپزشک برگزار می‌شود.

خوانشگران این اجرای نمایشنامه خوانی به ترتیب حروف الفبا عبارتند از سارا اللهیاری، اشکان جنابی، ماهان خورشیدی، شکیبا درزی، نیکان سلیمی، نسیم شجاعی، امین میری.

طراح صدا: آنکیدو دارش، طراح نور: علی کوزه گر، طراح گرافیک: علی انصاری، عکاس: حدیث شاهنگی، گروه کارگردانی: شاهین کرمی، حنانه صفدری، مشاور رسانه‌ای: آروین موذن زاده، مدیر بازاریابی: ریحانه آیت دیگر عوامل این رپرتوار نمایشی هستند.

در این رپرتوار نمایشی ۶ اثر مهم ایبسن شامل «مرغابی وحشی»، «خانه عروسک»، «اشباح»، «بانوی دریا»، «روسمرسهولم» و «هدا گابلر» نمایشنامه‌خوانی، نقد و تحلیل می‌شوند.

در نشست‌های تخصصی این رپرتوار، جمعی از روان‌شناسان، روانکاوان و کارشناسان تئاتر به بررسی ابعاد روانی، فلسفی و اسطوره‌ای آثار می‌پردازند و مسیر درونی شخصیت‌های ایبسن را در پیوند با مفاهیمی چون فردیت، ناخودآگاه، رهایی و بازشناسی خویشتن تحلیل می‌کنند.

سروناز نانکلی در طول ۲ دهه اخیر به عنوان بازیگر، صداپیشه و دستیار کارگردان در آثار صحنه‌ای مختلفی از جمله «هشت لحظه» زهرا صبری، «سکوت میراث تبار من است» علیرضا اولیایی، «باغ آلبالو» و «ریچارد سوم» آتیلا پسیانی، «مضحکه شبیه قتل» حسین کیانی، «خواب‌های خاموشی» ساناز بیان، «آنات» امیر آسانی و ... در عرصه حرفه ای تئاتر حضور داشته و کارگردانی نمایش های «چارتابزی، یه گرگی»، «جادوگر شهر زمرد»، «جزیره لانگولیو»، «د اول دارکوب است» را در حوزه تئاتر کودک و نوجوان برعهده داشته است.

رپرتوار نمایشی «جان پنهان» از ۲۰ مهر تا ۲۵ آبان هر هفته روزهای یکشنبه ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شیشه‌ای تماشاخانه هما برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به تئاتر، روان‌کاوی و مطالعات فرهنگی آزاد برای تهیه بلیت می توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.