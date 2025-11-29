به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، گروه تئاتر «هنر مقدس» به کارگردانی مریم شعبانی این بار با نمایش تازهای با عنوان «برای هانا» روی صحنه میرود؛ اثری ویژه بانوان که در ادامه مسیر این گروه برای گسترش هنر عفیف و قدسی و ارائه تصویری هنرمندانه از هویت زن مسلمان خلق شده است.
تهیه کنندگی این نمایش را امیرحسین شفیعی عهدهدار است.
نمایش «برای هانا» محصول حوزه هنری انقلاب اسلامی، دی امسال در تالار اندیشه روی صحنه میرود.
گروه «هنر مقدس» که با چشمانداز توسعه تئاتر اسلامی بانوان فعالیت میکند، تاکنون آثاری چون، لکچر پرفرمنس «فاطمه» در ایران و بغداد، «راحوما»، «علیا مخدره» و همچنین نمایش موزیکال و فانتزی «دنیا و یک روز عجیب» را تولید و اجرا کرده است.
نظر شما