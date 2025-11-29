به گزارش خبرنگار مهر، کامران فرمان پور امروز شنبه در نشست با خبرنگاران، اظهار داشت: سازمان محیطزیست بهعنوان متولی مناطق تحت مدیریت خود که حدود ۱۹ میلیون هکتار در سطح کشور است، میخواهد برنامهریزی در استانها و مناطقی که دارای عرصههای جنگلی و مرتعی هستند و همیشه دچار آتشسوزی گسترده میشوند، داشته باشد تا نسبت به پیشگیری و اطفای آتشسوزیها اقدامات لازم صورت گیرد.
«سفیدکوه» خرمآباد پایلوت اطفای حریق در زاگرس شد
وی عنوان کرد: در این راستا در حوزه هیرکانی و البرز یک نقطه و در حوزه زاگرس منطقه «سفیدکوه» خرمآباد و پارک ملی «بمو» بهعنوان پایلوت سازمان محیطزیست در راستای پیشگیری از وقوع از آتشسوزیها در نظر گرفته شدهاند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان در ادامه سخنان خود، وسعت «سفیدکوه» خرمآباد را ۷۰ هکتار اعلام کرد و گفت: «سفیدکوه» یک منطقه کوهستانی و جنگلی هست و به دلیل وقوع آتشسوزیها دچار خسارت شده است.
فرمان پور با بیان اینکه ۱۲ استان در حوزه زاگرس قرار دارند، گفت: با پیگیریهای صورتگرفته منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرمآباد بهعنوان پایلوت اطفای حریق در نظر گرفته شده است.
لرستان میزبان ۱۲ استان زاگرس نشین
وی بیان داشت: سازمان محیطزیست برای حفاظت و احیای منطقه زاگرس برنامهریزیهای گستردهای را در دستور کار قرار داده است، زاگرس باتوجهبه همه مزایایی آبی، جنگلی و… که برای کشور دارد، این حساسیت در سازمان حفاظت محیطزیست کشور و معاون رئیسجمهور ایجاد شده که بهطورجدی در راستای حفاظت از زاگرس وارد عمل شود.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه زاگرس در حوزه اطفای حریق ویژه دیده شده و تصمیم بر این گرفته شده که پیامدها و تخریبهایی که در این حوزه وجود دارد به کمترین سطح خودش برسد، گفت: در این راستا در تاریخ ۱۱ آذرماه و طی هفته جاری، نشست هماندیشی و مدیریت اطفای حریق در جنگلهای زاگرس در شهر خرمآباد برگزار خواهد شد.
فرمان پور، گفت: در این نشست هماندیشی مدیران کل محیطزیست ۱۲ استان زاگرس نشین به همراه معاونان خود و همچنین دبیر تشکلهای زیستمحیطی ۱۲ استان زاگرس نشین فعال در حوزه اطفای حریق حضور خواهند داشت.
