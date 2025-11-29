بیش از ۹۷۰ نفر در کاروان سلامت قشم خدمات رایگان دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهارکرد: این برنامه همزمان با هفته بسیج و با همکاری بسیج جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و دهیاری روستای کوویی برگزار شد و خدمات تخصصی بهداشت و درمان ارائه شد.

وی بیان کرد: پزشکان حاضر در این کاروان در حوزه‌های داخلی، اطفال، خون، ریه، قلب و عروق، جراحی، زنان و زایمان، مغز و اعصاب، پوست، عفونی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، تغذیه، مامایی و پزشک عمومی به ویزیت رایگان مردم پرداختند و خدمات پرستاری و رادیولوژی نیز ارائه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان با اشاره به استقبال گسترده مردم گفت: ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده بیش از ۱۱ میلیارد ریال برآورد شده و این امر نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه سلامت است.

سلحشور تاکید کرد: هلال‌احمر با تداوم اجرای چنین طرح‌هایی، تقویت خدمات بهداشتی و درمانی برای ساکنان مناطق دوردست را دنبال می‌کند.