به گزارش خبرنگار مهر، احد فرامرز قراملکی صبح شنبه در پیش نشست علمی کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی که در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و با حضور حجت الاسلام احمد مطهری اصل نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان و فعالان عرصه فرهنگی و دینی برگزار شد، گفت: این نشست به عنوان پنجمین پیش نشست کنگره است که چهارم دی امسال در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بزرگداشت آیت الله میلانی در اصل بزرگداشت اخلاص عجیبی است که در گفتار و اعمال این روحانی عالیقدر وجود داشت و البته بزرگداشت فضائل علمی، فقاهت جعفر مکتبی در کنار خدمت به مردم و فروتنی عالمی است که از بنیان گذاران حوزه‌های علمیه خواهران در کشور محسوب می‌شود.

دبیر کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی افزود: این کنگره به همت آستان قدس رضوی و با همکاری حوزه علمیه به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت این عالم ربانی و با رویکرد علمی برگزار می‌شود و ۱۲ اثر نیز در ارتباط با وجوه مختلف شخصیتی و علمی و فقهی آیت الله میلانی در این کنگره رونمایی خواهند شد و تلاشی برای معرفی اسوه‌ها و الگوهای دینی و علمی به نسل‌های بعدی است.