  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی برگزار می‌شود

کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی برگزار می‌شود

تبریز- رئیس بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی در مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احد فرامرز قراملکی صبح شنبه در پیش نشست علمی کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی که در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی و با حضور حجت الاسلام احمد مطهری اصل نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان و فعالان عرصه فرهنگی و دینی برگزار شد، گفت: این نشست به عنوان پنجمین پیش نشست کنگره است که چهارم دی امسال در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بزرگداشت آیت الله میلانی در اصل بزرگداشت اخلاص عجیبی است که در گفتار و اعمال این روحانی عالیقدر وجود داشت و البته بزرگداشت فضائل علمی، فقاهت جعفر مکتبی در کنار خدمت به مردم و فروتنی عالمی است که از بنیان گذاران حوزه‌های علمیه خواهران در کشور محسوب می‌شود.

دبیر کنگره ملی بزرگداشت آیت الله میلانی افزود: این کنگره به همت آستان قدس رضوی و با همکاری حوزه علمیه به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت این عالم ربانی و با رویکرد علمی برگزار می‌شود و ۱۲ اثر نیز در ارتباط با وجوه مختلف شخصیتی و علمی و فقهی آیت الله میلانی در این کنگره رونمایی خواهند شد و تلاشی برای معرفی اسوه‌ها و الگوهای دینی و علمی به نسل‌های بعدی است.

کد خبر 6671909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها