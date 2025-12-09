به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی مراسم اعتکاف در مصلی اعظم تبریز گفت: کناره گرفتن از امور دنیوی و پرداختن به عبادت الهی یکی از وجوه اصلی این سنت حسنه است که موجب توجه قلبی بنده به معبود می‌شود.

وی کمرنگ شدن فعالیت مساجد را یکی از چالش‌های اصلی جامعه اسلامی به ویژه در میان شیعیان عنوان و تصریح کرد: مساجد در حقیقت پایگاه‌های مردمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هستند و انقلاب اسلامی نیز از بستر همین مساجد شکل گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: لازم است بیش از آنکه به تزئین ظاهری مساجد پرداخته شود، رونق گرفتن فعالیت‌های دینی و مذهبی در آنها مورد توجه قرار گیرد و آئین‌های معنوی همچون اعتکاف یکی از بهترین فرصت‌ها برای احیای محوریت مساجد به ویژه در امور فرهنگی، اجتماعی و دینی است.

حجت الاسلام اصل نژادی از برنامه ریزی برای برگزاری مراسم اعتکاف ۱۴۰۴ در آذربایجان شرقی نیز خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته ۵۹ مسجد در تبریز برای اعتکاف ثبت نام کرده بودند و تلاش می‌کنیم امسال این تعداد به یکصد مسجد برسد و لازمه تحقق این هدف گذاری همراهی و همکاری متولیان مساجد در برگزاری این سنت حسنه و مراسم معنوی است.

معاون فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این نشست اعتکاف را کنگره عظیم معنوی در جامعه اسلامی و نوعی مقابله با هجمه دینی و فرهنگی بی سابقه علیه جامعه ایرانی دانست و گفت: باید تلاش کنیم این سنت حسنه با مفاهیم و آموزه‌های والای دینی همچون آیات الهی قرآن کریم عجین شود و در این زمینه می‌توان از محتوای طرح ملی «زندگی با آیه ها» به عنوان طرح قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم اعتکاف بهره گرفت.

حجت الاسلام علی اکبری افزود: اعتکاف مادر و فرزندی و نیز اعتکاف دانش آموزی مواردی هستند که انتظار می‌رود مساجد نسبت به آنها اهتمام ویژه ای داشته باشند و بیمه مساجد، حضور روحانی مساجد برگزار کننده اعتکاف در این ایام در مساجد، رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین اقلام غذایی از دیگر مواردی هستند که باید در مساجد میزبان این مراسم مورد توجه قرار گیرد.

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: امسال علاوه بر اینکه اعتکاف دانش آموزی پسران با محوریت مصلی اعظم تبریز و اعتکاف دانش آموزی دختران نیز در چهار مسجد شاخص تبریز برگزار خواهد شد، در صورت نیاز امکان افزایش این تعداد وجود دارد و امیدواریم با تلاش متولیان مساجد با استفاده از ظرفیت‌های چون خیران، بستر لازم برای حضور گسترده مردم استان در این آئین معنوی فراهم شود.

گفتنی است نشست هماهنگی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی و مسئول ستاد رسیدگی به امور مساجد آذربایجان شرقی و مسئول ستاد مردمی اعتکاف و متولیان مساجد میزبان این سنت معنوی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی تبریز در مصلی اعظم امام خمینی (ره) برگزار شد.