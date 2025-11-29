  1. بین الملل
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

اعتراض ایتالیایی‌ها به حمایت رم از رژیم صهیونیستی

معترضان ایتالیایی با راهپیمایی در شهرهای مختلف، به سیاست‌های دولت، از جمله حمایت از رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، اعتصاب یک‌روزه کارگران در ایتالیا و تظاهرات گسترده علیه دولت «جورجیا ملونی»، به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی، باعث لغو ده‌ها پرواز و اختلال در خدمات قطارهای سراسری شد.

صدها معترض در تورین و جنوا دست به راهپیمایی زدند. در راهپیمایی جنوا، «فرانچسکا آلبانزه» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق فلسطینیان و «یانیس واروفاکیس» وزیر سابق دارایی یونان حضور داشتند. «گرتا تونبرگ» فعال محیط زیست سوئدی نیز در این تظاهرات شرکت کرد.

معترضان پلاکاردهایی در حمایت از محمد شاهین روحانی مصری الاصل حامی فلسطین که قرار است از ایتالیا اخراج شود، در دست داشتند.

معترضان همچنین به افزایش بودجه نظامی ایتالیا و بی توجهی به بودجه بهداشت، آموزش و رفاه اعتراض دارند.

اتحادیه‌های کارگری ایتالیا خواستار ادامه اعتراضات و برگزاری تجمعات اعتراضی در امروز شنبه شده اند.

به‌دلیل اعتصاب، حداقل ۲۷ پرواز در فرودگاه مالپنسا میلان و ۱۷ پرواز در بولونیا لغو شد. سایر فرودگاه‌های تحت تأثیر شامل میلان-لیناته، ناپل و ونیز هستند. شرکت هواپیمایی ملی ایتالیا، ۲۶ پرواز داخلی را لغو کرد.

خدمات قطار در ایستگاه‌های اصلی رم، تورین، میلان و جنوا لغو شد و اعتراضات مانع توقف قطارها در ایستگاه کوچک لامبراته میلان شد. همچنین خدمات حمل‌ونقل شهری در رم و چندین شهر دیگر با اختلال مواجه شد.

در ونیز، فعالان با مسدود کردن دفاتر شرکت دفاعی ایتالیا لئوناردو، توسط پلیس متفرق شدند.

کد خبر 6671915

    • محمد IR ۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با تشکر از مردم ایتالیا و رم، به نظرم روند اجتماعی کشورهای اروپایی در کاهش ناهنجاری های همگرایی حاصل از روند جهانی نیازمند تقویت چند حلقه اتصال اجتماعی میباشد که مهمترین ان خواستار ازادی زندانیان مختلف در بند زندانهای صهیونیسمی و برخورداری همه انان از افکار و احساسات سازنده و توانایی بازگشت به زندگی و حق و حقوق انسانی خود میباشد.

