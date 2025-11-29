به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، تظاهرات گسترده‌ای در شهر لندن در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین خیابان‌های پایتخت انگلیس را مملو از جمعیت کرد.

ریانووستی با انتشار تصاویری از لندن در این خصوص نوشت: دوربین خبرگزاری ما ده‌ها هزار نفر را در حال تظاهرات در مرکز لندن در حمایت از فلسطین به تصویر کشید.

تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی خواستار رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند و به «پاکسازی قومی» در فلسطین و داشتن سلاح‌های هسته‌ای توسط رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.

این در حالیست که تظاهرات گسترده‌ای نیز ساعاتی پیش در پاریس در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در خیابان‌های پایتخت فرانسه برگزار شد.

تظاهرات گسترده‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در پاریس برگزار شد و طی آن شرکت کنندگان با برافراشتن پلاکاردهایی، مخالفت خود را با جنگ اعلام کردند.