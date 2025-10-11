به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: من در مورد آتش بس در غزه با همتای آمریکایی خود صحبت کردم. ما با هم برای اجرای طرح صلح رئیس جمهور ترامپ همکاری می‌کنیم.

وزیر امور خارجه ایتالیا در این خصوص ادامه داد: ما متعهد به کمک به ایجاد شرایط مناسب برای ثبات در غزه هستیم. آماده‌ایم تا در ماموریت صلح و امنیت و بازسازی غزه، از جمله مدارس و بیمارستان‌ها، شرکت کنیم.

بعد از گذشت ۷۳۵ روز از جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و پس از برقراری آتش بس و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی به سوی «خط زرد»، صدها هزار فلسطینی به سمت شهر غزه رهسپار شدند. این در حالی است که شهر غزه تخریب گسترده‌ای را در جریان جنگ متحمل شده است.

همزمان وزارت کشور در غزه اعلام کرد اقدامات لازم در راستای برقراری نظم آغاز شده است. همچنین نیروهای دفاع مدنی عملیات جستجوی گسترده‌ای را به منظور یافتن مفقودین و بیرون آوردن اجساد شهدا از زیر آوار آغاز کرده‌اند.

شب گذشته حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه ملی طی بیانیه‌ای مشترک آمادگی خود را در خصوص بهره برداری از مشارکت عربی و بین المللی در راستای بازسازی غزه اعلام کردند. در این بیانیه هرگونه قیمومیت خارجی رد شده است.