تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین در پاریس+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تظاهرات گسترده‌ای در پاریس در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین خیابان‌های پایتخت فرانسه را مملو از جمعیت کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، تظاهرات گسترده‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در پاریس برگزار شد و طی آن شرکت کنندگان با برافراشتن پلاکاردهایی، مخالفت خود را با جنگ اعلام کردند.

تظاهرکنندگان حمایت از حقوق فلسطینیان را مورد تأکید قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شعارهایی که معترضان سر می‌دادند عبارت بودند از: «فرزندان ما سربازان ماکرون نخواهند بود»، «محاصره را بردارید»، «فلسطین باید آزاد شود».