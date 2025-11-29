  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

تظاهرات همبستگی با مردم فلسطین در پاریس+ فیلم

تظاهرات گسترده ای در پاریس به مناسب روز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، تظاهرات گسترده‌ای در پاریس در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین خیابان‌های پایتخت فرانسه را مملو از جمعیت کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، تظاهرات گسترده‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در پاریس برگزار شد و طی آن شرکت کنندگان با برافراشتن پلاکاردهایی، مخالفت خود را با جنگ اعلام کردند.

تظاهرکنندگان حمایت از حقوق فلسطینیان را مورد تأکید قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، شعارهایی که معترضان سر می‌دادند عبارت بودند از: «فرزندان ما سربازان ماکرون نخواهند بود»، «محاصره را بردارید»، «فلسطین باید آزاد شود».

      این تظاهرات در کشورهای مختلف اروپایی در راستای تقویت روند مثبت جهانی است. با تشکر از شرکت کنندگان در این میتینگ و تظاهرات که از حقوق مردم فلسطین حمایت میکنند.

