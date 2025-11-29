  1. استانها
  2. اصفهان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

یک سارق ۱۲ بار کابل‌های برق را در شاهین شهر دزدید

یک سارق ۱۲ بار کابل‌های برق را در شاهین شهر دزدید

اصفهان-سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: با اقدام به موقع مأموران انتظامی سارق کابل‌های برق با اعتراف به ۱۲ فقره سرقت دستگیر شد.

سرهنگ مجید حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۵ گلدیس در ساعات نیمه شب هنگام گشت زنی در یکی مناطق حاشیه‌ای سطح حوزه، با تیز بینی و اقدام به موقع خود سارقی را که در بیابان‌های اطرف در حال سوزاندن روکش پلاستیکی مقادیر زیادی کابل برق مسروقه بود شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: مأموران در محل بیش از ۲۰ کیلو سیم مسی مسروقه را که سارق به تازگی از کارگاه‌های ساختمانی، منازل نیمه ساز و کارگاه‌های صنعتی سطح حوزه سرقت کرده بود را کشف کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۲ فقره سرقت کابل‌های برق اعتراف و سپس با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6671924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها