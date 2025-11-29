سرهنگ مجید حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۵ گلدیس در ساعات نیمه شب هنگام گشت زنی در یکی مناطق حاشیه‌ای سطح حوزه، با تیز بینی و اقدام به موقع خود سارقی را که در بیابان‌های اطرف در حال سوزاندن روکش پلاستیکی مقادیر زیادی کابل برق مسروقه بود شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: مأموران در محل بیش از ۲۰ کیلو سیم مسی مسروقه را که سارق به تازگی از کارگاه‌های ساختمانی، منازل نیمه ساز و کارگاه‌های صنعتی سطح حوزه سرقت کرده بود را کشف کردند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه خاطر نشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۲ فقره سرقت کابل‌های برق اعتراف و سپس با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.