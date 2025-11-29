آقامیری: مسیحیان در دفاع مقدس شهروندان درجه یک بودند

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهرهبرداری از ایستگاه مترو مریم مقدس (س) امروز ظهر با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، برگزار شد.
سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به نقش مؤثر شهروندان مسیحی در مقاطع مختلف تاریخی بهویژه دوران دفاع مقدس، تأکید کرد: عزیزان مسیحی ما همواره مسالمتآمیز و دوشادوش دیگر شهروندان، در سختیها، مشکلات و شادیها در کنار یکدیگر بودهاند و همین فضای محبت و همزیستی، زندگی را در تهران و سراسر کشور دلپذیر کرده است.
آقامیری در توضیح مشارکت جامعه مسیحی در دفاع مقدس گفت: در دفاع مقدس هشتساله، مسیحیان بهعنوان شهروندان درجه یک در کنار دیگر مردم ایستادند و از کشور و ایران عزیز دفاع کردند. به یاد دارم در آغاز دوره مدیریت شهری و همزمان با هفته دفاع مقدس، به دعوت بنیاد دفاع مقدس در مراسمی شرکت کردیم. برای من صحنههای بسیار زیبایی بود. شنیده بودم اما از نزدیک ندیده بودم که عزیزان مسیحی چه حضور مؤثری در جبههها داشتند.
وی با اشاره به مشاهده تصاویر و اسناد حضور رزمندگان مسیحی افزود: شهدای مسیحی تقدیم کرده بودند، رزمنده و آزاده داشتند و حتی خانوادههای این عزیزان نیز در آن مراسم حضور داشتند. عکس شهدا فضای مراسم را مزین کرده بود و برای بنده افتخار بود که در آن جلسه شرکت کردم. این حضور نشان میدهد ادعایی که برخی در خارج از کشور مطرح میکنند مبنی بر اینکه ادیان در ایران اختلاف دارند، کذب محض است.
آقامیری تصریح کرد: الحمدلله در کشور ما ادیان در کنار هم مسالمتآمیز زندگی میکنند. احداث ایستگاهی به نام حضرت مریم مقدس (س) کار بزرگی نیست، اما حداقل ادای احترام ما به مسیحیان عزیز است. فکر میکنیم در مدیریت شهری باید پیگیری کنیم تا این اقدام به نتیجه برسد و تقدیم همه همشهریان شود و خدا را شکر که این اتفاق افتاد و بسیار خوشحال هستیم.
