به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قاهره الاخباریه، طوفان هولناک در سریلانکا دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

منابع خبری اعلام کردند تاکنون ۶۹ نفر بر اثر طوفان دیتواه در شمال سریلانکا جان باخته و هزاران نفر آسیب دیده و بی خانمان شده اند.

مقامات محلی از ناپدید شدن ۲۳ نفر بر اثر این طوفان هولناک خبر دادند. هواشناسی سریلانکا درباره افزایش بارندگی طی ساعات آینده هشدار داد.

بیشتر جان باختگان بر اثر رانش زمین به علت بارش های سیل آسا کشته شده اند. طی ساعات گذشته بیش از ۳۰۰ میلی متر باران باریده و طوفان دیتواه شرق و مرکز سریلانکا درنوردیده است.

طبق مقامات محلی، ۴۳۹۹۱ نفر به مدارس و مراکز اسکان در سراسر این کشور منتقل شده اند و برخی خانواده از سیل به پشت بام منازل خود فرار کرده اند.

مدراس تعطیل شده و حرکت قطارها متوقف شده است.

مقامات محلی از حضور تیم های امدادی در مناطق آسیب دیده خبر داده و اعلام کردند که به علت رانش زمین امکان رسیدن به برخی روستاها وجود ندارد.

مقامات فرودگاهی سریلانکا نیز اعلام کردند که این اوضاع جوی دشوار بر پروازها نیز تاثیر گذاشته است.