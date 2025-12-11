بدی آب و هوا فرودگاه بغداد را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت حملونقل عراق اعلام کرد که فرودگاه بینالمللی بغداد بهطور موقت به روی پروازها بسته شده است.
این تصمیم به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و برای حفظ ایمنی پروازها اتخاذ شده است.
شرایط بد جوی، فرودگاه بغداد را موقتاً تعطیل کرد.
