۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۱

سقوط اتوبوس به دره‌ای در سریلانکا؛ دست کم ۱۵ نفر کشته شدند

سقوط یک دستگاه اتوبوس حامل گردشگران محلی به دره‌ای عمیق در سریلانکا دست کم ۱۵ قربانی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌اف‌پی، در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس حامل گردشگران محلی به دره‌ای در سریلانکا، دست کم ۱۵ نفر جان باختند.

به گفته پلیس، این حادثه در منطقه کوهستانی «اِلا» در حدود ۱۳۰ کیلومتری شرق پایتخت سریلانکا رخ داد و اتوبوس تقریبا ۳۰۰ متر به درون دره سقوط کرد.

پلیس همچنین گفته است که ۱۶ تن دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند. اتوبوس این از گردشگران در مسیر بازگشت از تعطیلاتی در مناطق سردسیر، پس از برخورد به یک خودروی دیگر دچار سانحه شد.

پیش از این در ماه مه در پی تصادف یک دستگاه اتوبوس در روستای کوتماله در این کشور، ۲۳ نفر کشته شدند.

