لیست ۱۰ اشتباه خطرناک در فرآیند فروش خودرو که مالکان باید بدانند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فروش خودرو این روزها مثل عبور از میدان مین است و هر قدمش میتواند با مشکلی جدید همراه باشد؛ خریداری که چک بلامحل میدهد، قراردادی که شرایط مبهم دارد یا بدتر از همه، انتقال ناقص مدارک و جرایمی که بعد از فروش خودرو همپای شما نوشته میشود.
آیا راه امن و سریعی برای فروش خودرو وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. اما قبل از اینکه سراغ راهحل برویم، بیایید ببینیم معامله امن خودرو چه ویژگیهایی دارد.
چک لیست معامله امن خودرو
شاید باورتان نشود اما خیلیها فقط به خاطر اشتباهی کوچک در مسیر فروش خودرو، دچار دردسرهای عجیب و غریبی شدهاند. پس قبل از هر کاری این ۱۰ قدم طلایی را بهخاطر بسپارید.
۱- تله قیمتگذاری: جنگ روانی دلالان
کلاهبرداران حرفهای برای پایین آوردن قیمت، از چند ترفند مشخص استفاده میکنند. برخی دلالها در سایتهای آگهی با چند حساب کاربری برای خودرو مشابه ماشین شما، قیمت پایینتر میگذارند تا فروشنده تصور کند قیمت واقعی پایینتر از چیزی است که انتظار دارد.
ترفند دیگر، ارزیابی صوری است. خریدار کارشناس خودش را میآورد تا با گزارش ساختگی از رنگ یا تصادف قیمت را پایین بکشد.
۲- تعیین زمان و مکان امن برای معامله
ملاقات با افراد غریبه برای فروش خودروی چند صد میلیون تومانی، بسیار پرریسک است. بنابراین دور قرار گذاشتن در مکانهای دور از دسترس یا پارکینگهای ناشناخته را خط بکشید.
برای بازدید ماشین، مکانهای عمومی و مجهز به دوربین مداربسته مانند پارکینگ مراکز خرید یا مقابل بانک و کلانتریها را انتخاب کرده و فقط در ساعات روشن روز قرار بگذارید.
۳- بررسی هویت و کنترل مدارک خریدار
فردی که قرارداد معامله را امضا میکند باید همان کسی باشد که پول را به حساب شما واریز میکند. هرگونه عدم تطابق بین هویت خریدار، صاحب کارت بانکی و فردی که برای امضای سند حاضر میشود، زنگ خطر است.
لبخند دوستانه و ظاهر موجه هم تضمینی برای یک معامله سالم نیست؛ قبل از هر اقدامی کارت ملی، گواهینامه و مدارک شناسایی خریدار را با چهره و مشخصات او تطبیق دهید.
۴- تنظیم قرارداد مکتوب و دقیق
در بسیاری از موارد مشکل از نبود قرارداد نیست، بلکه از جملات مبهم و دوپهلوی قید شده است. مثلاً عبارت سادهای مثل «اسقاط کافه خیارات از فروشنده» به این معنی است که شما حق فسخ یکطرفه قرارداد را به دلایلی مثل قیمت نامتعارف یا تاخیر در پرداخت از خودتان سلب میکنید.
در قرارداد به صورت دقیق مشخص کنید هزینه مالیات فروش، عوارض شهرداری و خلافی احتمالی تا لحظه تعویض پلاک بر عهده کیست.
۵- تأیید پرداخت کامل و قطعی
هرگز به رسیدهای انتقال آنلاین یا پیامکهای واریز اعتماد نکنید چون راحت قابل جعل هستند. بهترین و امنترین راه، تایید واریز وجه از طریق سامانه بانکی خودتان (اینترنتبانک یا مراجعه به شعبه) است. تا وقتی از واریز قطعی کل مبلغ به حسابتان مطمئن نشدهاید، هیچ مدرکی را امضا نکرده و خودرو را تحویل ندهید.
اگر به هر دلیلی خریدار به شما چک میدهد، فقط چک رمزدار قبول کنید، چون پرداخت آن توسط بانک تضمین میشود.
۶- بررسی وضعیت مالی خریدار
پرداخت وجه باید بهشکل قطعی، شفاف و قابل پیگیری انجام شود. اگر بخشی از مبلغ بهصورت چک پرداخت میشود، از اعتبار حساب یا تاریخ چک اطمینان حاصل کنید. اگر به هر دلیلی خریدار به شما چک میدهد، فقط چک رمزدار قبول کنید، چون پرداخت آن توسط بانک تضمین میشود.
۷- انتقال مالکیت بهصورت رسمی
بعد از تسویه حساب، فرآیند انتقال سند باید در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی انجام شود. تا زمانی که سند بهطور رسمی به خریدار منتقل نشده، شما مالک قانونی خودرو هستید. یعنی هر جریمه، خلاف و تصادفی پای شما ثبت خواهد شد.
۸- مراقب ترفند دو قبضه باشید
کلاهبردار در قولنامه اولیه بندی را میگنجاند که به ظاهر قانونی است. طبق این بند اگر بعد از کارشناسی مشخص شود ادعاهای فروشنده درست نبوده، فروشنده باید «خسارت فسخ قرارداد» بپردازد.
دام اصلی زمانی پهن میشود که خودرو برای کارشناسی به پارکینگ مورد نظر خریدار و با شرایط دو قبضه منتقل میشود. در پارکینگ فرد سودجو با همکاری نگهبان به خودرو آسیب میزند. حالا چون خودرو با شرایط ادعایی شما فرق دارد، طبق قرارداد مقصرید و باید مبلغ خسارت را به کلاهبردار پرداخت کنید تا اجازه خروج از پارکینگ را صادر کند.
۹- تعیین تکلیف بیمهنامه
خیلی از فروشندگان خودرو نمیدانند که تخفیفهای بیمه شخص ثالث قابل انتقال است. این تخفیفها که بعد از چند سال جمع شده، سرمایهای ارزشمند است و میتوانید آن را به خودروی جدید خود یا یکی از اعضای درجهیک خانواده مانند همسر، والدین یا فرزندان منتقل کنید.
۱۰- ثبت و نگهداری کلیه مستندات
تمام رسیدها، قراردادها و اسناد مربوط به معامله باید به دقت در جایی امن نگهداری شوند. تجربه ثابت کرده این مستندات در صورت بروز هرگونه اختلاف، کمک حال شما خواهند بود.
خودر و۴۵؛ راهکار امن فروش خودروی کارکرده
با یکبار مرور این چک لیست متوجه میشوید که معامله امن خودرو، بسیار پیچیدهتر از چیزی است که به نظر میرسد. هر مرحله از این مسیر پر پیچوخم نیازمند دانش، تجربه و وقت است. اما جای نگرانی نیست چون خودر و۴۵ تمام این مراحل را به فرآیندی سریع، راحت و تضمینی تبدیل کرده که در کمتر از یک روز انج ام میشوند.
امنیت در تمامی مراحل معامله
از لحظه ورود شما به شعب خودر و۴۵، دیگر با افراد ناشناس سروکار ندارید. فرآیند کارشناسی، پیشنهاد قیمت و تسویه حساب در محیطی امن، استاندارد و تحت نظارت کامل انجام میشود. تیم کارشناسی کنار شماست و اگر حتی یک برگ کاغذ از مدارک خریدار کم باشد، تذکر میدهد.
کارشناسی دقیق با ابزارهای حرفهای
در خودر و۴۵ ارزیابی ماشین بهصورت تخصصی و بر اساس ۱۴۵ شاخص فنی و بدنه انجام میشود. این سیستم پیشرفته تفاوت میان خش سطحی و تصادف جدی را تشخیص میدهد و ارزش واقعی خودروی کارکرده را اعلام میکند. در نتیجه فروشنده ارزش واقعی خودرو را میداند و درگیر چانهزنی بیپایان نمیشود.
قراردادهای مکتوب و شفاف
هیچ معاملهای بدون قرارداد رسمی و قانونی در خودر و۴۵ انجام نمیشود. در قراردادها تمامی شرایط و مسئولیتهای طرفین به صورت شفاف و دقیق ذکر میشود تا جای هیچ ابهامی باقی نماند.
پرداخت سریع و انتقال مالکیت امن
بزرگترین دغدغه فروشندگان در معامله امن خودرو نحوه دریافت وجه است. خودر و۴۵ با سیستم پرداخت امن و تسویه وجه زیر یک روز کاری، ریسک این مرحله را به صفر رسانده است.
تمامی مراحل اداری و انتقال سند توسط تیم حقوقی خودر و۴۵ پیش میرود. شما با خیال راحت خودرو را تحویل میدهید و میدانید که دیگر مسئولیتی متوجه شما نخواهد بود.
تایید اعتبار خریداران
خودر و۴۵ فقط با خریدارانی همکاری میکند که از نظر سابقه و اعتبار مالی بررسی و تایید شدهاند. بنابراین شما خودرو را به فردی ناشناس از ناکجا آباد نمیفروشید؛ بلکه آن را از بهدست شبکهای از خریداران معتبر و تایید شده میسپارید که ریسک تقلب ندارند.
از شما دعوت میشود مراحل کامل فروش ماشین کارکرده با این برند محبوب را در مجله خودر و۴۵ مطالعه کنید.
چرا خودر و۴۵ متفاوت است؟
همانطور که دیدید چک لیست معامله امن خودرو نیازمند رعایت دهها نکته کلیدی است. از ارزیابی قیمت، بررسی مدارک خریدار و تنظیم قرارداد گرفته تا دریافت کامل وجه و انتقال سند، هر غفلتی مشکلات بزرگی را گریبانگیر شما میکند.
خودر و۴۵ با ایجاد بستری برای معامله سریع، امن و راحت این مسیر را برای شما هموار کرده است. با استفاده از خدمات این شرکت نیازی نیست دهها تماس تلفنی را پاسخ دهید، با غریبهها قرار فروش بگذارید و نگران انواع تقلب در معامله باشید.
پس اگر قصد فروش خودرو دارید، همین حالا در سایت خودر و۴۵ به آدرس Khodro۴۵.com درخواست کارشناسی بدهید تا در کمتر از یک روز ماشینتان را به خریدار امن و معتبر بفروشید.
نظر شما