به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس ستاد سمن‌های شهر تهران در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های مردمی منطقه ۲ تهران با اشاره به گسترش نیازهای شهروندان اظهار داشت: امروز شهر فقط با فضای سبز و خدمات شهری اداره نمی‌شود. موضوعات گسترده شده و اداره شهر بدون مشارکت مردم ممکن نیست. هر جا مردم پای کار آمده‌اند، هم هزینه‌ها کاهش یافته و هم کیفیت خدمات بالا رفته است.

وی با ارائه مثال‌هایی از فعالیت‌های محلی، از جمله مراکز توانمندسازی، گفت: اگر مدیریت این فضاها صرفاً اداری باشد، کار پیش نمی‌رود. نگاه مردمی است که کیفیت ایجاد می‌کند. ما باید مدل اداره‌محور را کنار بگذاریم و ظرفیت اجتماعی محلات را به‌کار بگیریم.

رئیس ستاد سمن‌ها با اشاره به چالش‌های چندساله در مسیر تصویب نظام‌نامه محلات گفت: چهارسال زمان برد تا مشارکت مردمی به مسیر قانونی برسد. مقاومت‌هایی در شورا، شهرداری و حتی بخشی از جامعه وجود داشت اما امروز یک چارچوب رسمی و قانونی برای مشارکت مردم داریم. این نسخه کامل نیست اما قانونی‌ترین مسیر ممکن است.

علوی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل جدید، سرای محله باید طی تفاهم نامه رسمی از سوی شهردار منطقه به هیئت‌امنا واگذار شود و سپس هیئت‌امنا آن را به مدیر محله تحویل دهد. این یعنی کارفرمای مدیر محله، هیئت‌امناست و همه تصمیمات باید با مصوبه هیئت‌امنا انجام شود.

برای نخستین‌بار ردیف اعتباری مستقل برای سرای محلات ایجاد شده است

وی گفت: تعمیرات اساسی سراهای محله از این پس از ردیف مستقل بودجه‌ای انجام می‌شود؛ در گذشته این ردیف با سایر اماکن فرهنگی یکی بود و عملاً سهم محلات از بین می‌رفت.

علوی با اشاره به اقدامات عمرانی و اجتماعی منطقه گفت: در این منطقه نزدیک به ۵۰ کیلومتر مسیر پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری خانوادگی ایجاد شده و ساماندهی دره فرحزاد بدون حضور سمن‌ها و خانواده‌ها ممکن نبود. نظارت اجتماعیِ مردم مؤثرترین نظارت است. اگر شهردار منطقه با همت بلند پای کار نمی‌آمد، این پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسید.

وی گفت: بهترین راه کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازگرداندن خانواده‌ها به فضاهای عمومی است. هیچ پروژه‌ای در محلات پیچیده‌ای مثل اسلام‌آباد و فرحزاد بدون همکاری مردم و سمن‌ها به سرانجام نمی‌رسد.

رئیس ستاد سمن‌های شهر تهران در پایان تأکید کرد: کار سمن‌ها به ساعات اداری محدود نیست. رسالت سمن‌ها خدمت به مردم است، نه نشستن پشت میز.

در این نشست سید مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ با اشاره به حمایت‌های شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت ارشد شهرداری پایتخت، اعلام کرد: ادعای ما این است که منطقه ۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در اکثر شاخص‌های خدماتی و عمرانی رشد قابل توجهی داشته است. در بودجه سرمایه‌ای و طرح‌های غیرمستمر، رشد ۸ تا ۱۰ برابری به‌ثبت رسیده و سهم بودجه سرمایه‌ای به‌طور معناداری افزایش یافته است.

شهردار منطقه ۲ افزود: این تغییر نسبت‌ها موجب تقویت توان شهرداری برای ارائه خدمات عینی و ملموس به شهروندان شده و نتیجه آن در پروژه‌های متعدد ورزشی، عمرانی و اجتماعی منطقه قابل مشاهده است.

صالحی خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش، بیش از کل آنچه در سال‌های گذشته ساخته شده بود، در دوره جدید احداث یا تکمیل شده است و این حجم از اقدامات محصول برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات پایدار است.

شهردار منطقه ۲ با اشاره به وضعیت گذشته محله فرحزاد گفت: سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ورود به روددره فرحزاد با حضور پلیس انجام می‌شد. آنجا عملاً تبدیل به یک حوزه خارج از کنترل شده بود اما امروز فرحزاد سند اقدام دارد، برنامه روشن دارد و بخشی از آن نیز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: اسلام‌آباد و شهرک نیایش نیز برای نخستین‌بار اسناد اجرایی مشخص دارند و اجرای برنامه‌ها در آن‌ها آغاز شده است.

صالحی با تقدیر ویژه از هیئت‌امنای محلات، گروه‌های مردمی، سمن‌ها، معتمدین محلی و ائمه جماعات اظهار کرد: از جنوب‌ترین تا شمالی‌ترین نقاط شهر، گروه‌های مردمی ما در منطقه ۲ با کمترین حاشیه و بیشترین انگیزه پای کارند. تشکیل هیئت‌امنای محلات با حداقل چالش انجام شد و مدیران محلات وارد چرخه خدمت شده‌اند.

وی به فعالیت‌های قرارگاهی در حوزه کودکان کار و کاهش آسیب در چهارراه‌های پرتردد نیز اشاره کرد و افزود که گزارش‌های مردمی نشان‌دهنده ملموس بودن این اقدامات است.

شهردار منطقه ۲ خاطرنشان کرد: پیشرفت منطقه ۲ نتیجه اعتماد مدیریت شهری و همراهی مجموعه بزرگی از نیروهای اجتماعی، فرهنگی و جهادی است. امروز منطقه با برنامه روشن، انسجام اجتماعی و ظرفیت مردمی پیش می‌رود و امیدواریم این مسیر با قوت ادامه یابد.