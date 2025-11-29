آزمایشگاه انعقاد انتقال خون عضو برنامه کنترل کیفی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، بخش‌های مختلف فنی تخصصی سازمان انتقال خون به طور پیوسته تحت استانداردهای روز دنیا آنچه مربوط به انتقال خون و تولید فرآورده می‌باشد را در بوته آزمایش و بررسی و تحت نظارت قرار می‌دهند. یکی از این بخش‌ها، آزمایشگاه تخصصی انعقاد است.

آزمایشگاه انعقاد سازمان انتقال خون ایران همزمان با تأسیس سازمان در سال ۱۳۵۳و با توجه به اینکه بسیاری از دریافت کنندگان خون، بیماران مبتلا به بیماری‌های خونریزی دهنده بودند، به منظور تشخیص صحیح این طیف از بیماری‌ها برای اولین بار در ایران تأسیس و به طور پیوسته بخش‌های تشخیصی و تخصصی بیشتری به آن اضافه شد و رشد کمی و کیفی در ارائه خدمات تشخیصی انعقادی طی تمام سال‌ها بوجود آمد.



بنابراین گزارش این آزمایشگاه با انجام آزمایش‌های روتین و تخصصی قادر است در تشخیص و کنترل درمان بیماری‌های انعقادی نقش مهمی را ایفا کند.



بخش انعقاد آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان انتقال خون خدمات گسترده‌ای به بیماران ارائه می‌کند که از آن جمله می‌توان به آزمایش‌های مختلف در زمینه بررسی اختلالات عملکرد پلاکتی، اندازه‌گیری سطح فاکتورهای انعقادی، ارزیابی بیماری ون ویلبراند، سایر بیماری‌های خون‌ریزی دهنده و اختلالات ترومبوفیلی اشاره‌کرد.



خوب است بدانید که در این آزمایشگاه، سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001-2015 و با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی تمام اتوماتیک روز دنیا در انجام آزمایش‌های انعقادی صورت می‌گیرد به طوری که اکثر آزمایش‌های روتین و اختصاصی در حیطه انعقاد در این آزمایشگاه قابل انجام بوده و این وسعت از خدمات تشخیصی در حوزه بیماری‌های انعقادی در سطح کشور بی نظیر یا کم نظیر است.



بکارگیری روش‌های کنترل کیفی داخلی و خارجی برای اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش‌ها، انجام اغلب تست‌های روتین و اندازه‌گیری سطح فاکتورهای انعقادی و آزمایش‌های غربالگری HIT و اندازه‌گیری سطح هپارین بطور روزانه و سایر آزمایش‌های تخصصی حداقل دو بار در هفته کم و کیف فعالیت‌های روزانه این مرکز را نشان می‌دهد. برخی از آزمایش‌های بسیار تخصصی از جمله آزمایش تشخیص بیماری ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT ) برای اولین بار در کشور در این آزمایشگاه انجام شده است. این مرکز عضو برنامه کنترل کیفی بین المللی WFH نیز می‌باشد.