به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، شبکه نمایش در قالب مرور ستارگان سینما هفته پیشِ رو را به فیلمهای نیکلاس کیج بازیگر آمریکایی سینما اختصاص داده است. بر این اساس از شنبه ۸ آذر تا چهارشنبه ۱۲ آذر هر شب ساعت ۲۱ یکی از آثار مطرح این بازیگر شناختهشده سینمای جهان پخش میشود.
شنبه ۸ آذر فیلم کمدی «ایموس و اندرو» روی آنتن میرود؛ اثری ساخته مارتین برگ با بازی مشترک نیکلاس کیج و ساموئل ال جکسون که به دلیل فضای طنز و جنس انتقادات اجتماعی خود مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه این هفته یکشنبه ۹ آذر فیلم اکشن پرطرفدار «هواپیمای محکومین» پخش میشود؛ فیلمی در ژانر اکشن که با حضور بازیگرانی چون نیکلاس کیج، جان مالکوویچ و استیو بوشمی به یکی از پرفروشترین فیلمهای دهه ۹۰ تبدیل شد.
دوشنبه ۱۰ آذر «هواشناس» روی آنتن میرود. این فیلم درامی متفاوت و آرام است که یکی از نقشهای احساسیتر کیج محسوب میشود و نگاه انسانی به زندگی یک مجری هواشناسی و بحرانهای شخصی او دارد.
در سهشنبه ۱۱ آذر فیلم کمدی کلاسیک «بزرگ کردن آریزونا» از برادران کوئن پخش خواهد شد. این فیلم یکی از اولین نقشآفرینیهای شاخص کیج و از فیلمهای محبوب طرفداران سینمای کمدی به شمار میرود.
هفته نیکلاس کیج در شبکه نمایش با پخش فیلم اکشن «بانکوک خطرناک» در چهارشنبه ۱۲ آذر به پایان میرسد. این فیلم سینمایی پرهیجان با حال و هوای آسیای جنوب شرقی داستان یک آدمکش حرفهای را روایت میکند.
