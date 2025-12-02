  1. هنر
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

«مذاکره» روی آنتن می‌رود؛ جدال نفس‌گیر یک گروگان‌گیر و یک پلیس

فیلم سینمایی «مذاکره» به کارگردانی لی جونگ سوک سه‌شنبه شب از شبکه نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «مذاکره» به کارگردانی لی جونگ سوک امشب سه شنبه ۱۱ آذر ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش سیما می‌شود.

داستان این فیلم درباره یک مذاکره‌کننده است که باید یک عملیات بحرانی را در برابر یک گروگان‌گیر خونسرد، مدیریت کند. او باید طی مدت زمان بیست و یک ساعت تلاش کند تا رفتار غیرمعمول خود را کنار بگذارد و گروگان‎‌گیر را مجبور کند تا انگیزه‌هایش را نشان دهد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان جانگ یونگ نام، هیون بین، یه جین سون، کیم سانگ هو، لی جو یانگ و جانگ گوانگ را نام برد.

«مذاکره» چهارشنبه ۱۲ آذر در ساعت‌های ۷ و ۱۵ بازپخش می‌شود.

عطیه موذن

