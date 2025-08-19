به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلم سینمایی «روش قدیمی» محصول ۲۰۲۳، امشب سه شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۲۳ روانه آنتن شبکه نمایش میشود.
«روش قدیمی» درباره یک تفنگدار بازنشسته به نام کلتون بریگز است که زندگی آرامی را با دخترش بروک سپری میکند اما وقتی پسر مردی که سالها پیش او را به قتل رسانده بود برای گرفتن انتقام از راه میرسد، بریگز مجبور میشود بار دیگر اسلحه به دست گرفته و با گذشته تاریکش روبرو شود.
هنرمندانی چون نیکلاس کیج، کلینت هاوارد، آبراهام بن روبی، رایان کیرا آرمسترانگ، کری کنپه، نیک سرسی، نوآ لو گروس، شیلو فرناندز، دین آرمسترانگ، ادی اسپیرز، بوید کستنر، آدام لازار وایت در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی «روش قدیمی» امشب ساعت ۲۳ پخش میشود و بازپخش آن فردا چهارشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۷ و ۱۵ است.
