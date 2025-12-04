به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «به خانه بازگرد»، «محاکمه هفت شیکاگویی»، «پسران کونگفو کار ۳»، «قهرمانان»، «لیگ کنگفو»، «نسخه سرد»، «لحظههای بدون احساس»، «پرویز خان»، «آلفا»، «تصنیف باستر استراگز»، «گوی اژدها، این داستان: ابرقهرمان»، «دانههای فلفل و راز اعماق دریا»، «تا خورشید میتپد»، «فرار بزرگ»، «ویلاییها»، «بانکوک خطرناک»، «جعبه سیاه»، «زندگی الکتریکی لوییز وین»، «سارا و آیدا»، «خشم اژدهای جوان»، «فرمانده سالواتوره»، «سواران پانچوویلا»، «تعقیب کوبنده»، «کونگ فو یوگا»، «آوای وحش»، «بیخوابی»، «بوسیدن روی ماه»، «گزارشگر ویژه»، «افسانه کوتولهها»، «دان عروسک چوبی»، «آن سوی صخرهها»، «چهار شگفتانگیز»، «دوباره زندگی»، «تیرانداز» و «توگو»؛ پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ آذر از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
«محاکمه هفت شیکاگویی» در شبکه یک سیما
فیلم سینمایی «به خانه بازگرد» به کارگردانی لا چی لیونگ، پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی دانی ین، هان شوئه، بینگ جیا و چنهان لین درباره مردی است که به همراه همسر و دو فرزندش به سفری زمستانی در مناطق کوهستانی و برفگیر رفتهاند. این سفر به دلیل همراه شدن با اتفاقاتی از جمله ریزش بهمن بسیار مخاطرهآمیز میگردد.
فیلم سینمایی «محاکمه هفت شیکاگویی» به کارگردانی آرون سورکین جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی ساشا بارون کوهن، ادی ردمین، جرمی استرانگ و مارک رایلنس روایتی دراماتیک و پرتنش از محاکمه تاریخی هفت فعال سیاسی است که پس از اعتراضات ضدجنگ در جریان کنوانسیون ملی دموکراتها در سال ۱۹۶۸، به اتهام تحریک به شورش فدرال محاکمه شدند.
شبکه دو و فیلم سینمایی «قهرمانان»
فیلم سینمایی «پسران کونگفوکار ۳» به کارگردانی تائو شِنگ جمعه ۱۴ آذر ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی لینگ کیونان، ژانگ شونیو و برایان لئونگ درباره پسری به نام ژانگ شونیو است که در کودکی به دلیل تصادف مادر و پدرش را از دست داده و در دورافتادهترین تقطه شهر با پدربزرگش زندگی میکند. ژانگ هنگامی که ۳ ساله بوده به دلیل تب، شنوایی خودش را از دست میدهد. پدربزرگش که ضایعات میفروشد به سختی روزگار میگذراند و هر صبح ژانگ را به مدرسهای در شهر میبرد. ژانگ به دلیل استفاده از سمعک موهایش را همیشه بلند نگه میدارد تا مورد تمسخر دوستانش قرار نگیرد. او هر شب کابوسهای زیاد اما تکراری می بیند. او در خواب می بیند که کونگفوکاری حرفهای شده و با تبهکاران مبارزه میکند.
فیلم سینمایی «قهرمانان» به کارگردانی خاویِر فیسر جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی خاوی یِر گاتی یِرز، آتنیا ماتا و جوآن مارگالو داستان مارکو کمک مربی تیم مشهور بسکتبال است که در مسابقات حرفهای کشوری به خاطر مشاجره کلامی و برخورد فیزیکی با سرمربی مشهور تیمش از باشگاه اخراج میشود. در همان شب او به دلیل سرعت غیرمجاز در رانندگی و تصادف با ماشین پلیس دستگیر شده و دادگاه او را به شش ماه حبس یا سه ماه خدمات اجتماعی مجازات میکند و مارکو ناچار میشود طی سه ماه آینده با تیمی از افراد معلول ذهنی و مبتلا به سندروم داون تمرین بسکتبال کند.
«لحظههای بدون احساس» در شبکه سه
فیلم سینمایی «لیگ کنگفو» به کارگردانی جفری لو پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با بازی آشین، کواک کان چان و جای چو خواهید دید: ینگ ژانگ پسر جوان و فقیری که نویسنده داستانهای مصور است در یک شرکت کار میکند و به همکار خود علاقه دارد ولی هیچگاه جرأت ابراز علاقه و خواستگاری از او را ندارد. ینگ ژانگ با اینکه در کارش حرفهای است اما به دلیل فقر همواره مورد تمسخر رییسش قرار میگیرد، چون رئیس پولدار و جوان شرکت نیز به همان دختر علاقه دارد.
فیلم سینمایی جدید «نسخه سرد» به کارگردانی روکسین هلبرگ پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۶ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی بل پاولی، تریسی الیس رأس، جیکوب ترمبل، نستا کوپر، اکاترینا بی کر، جیمز تاپر، دیوید استوارت و آلیسون وارد خواهیم دید: میا اسکات دانشجوی خبرنگاری است. یکی از استادان سخت گیرش به نام دایان هیگل مجری خبری شبکه TNA است. او از دانشجویانش یک گزارش خبری تکمیلی میخواهد. دایان هیگل ابتدا به دوست همکلاسی میا به نام کیم کانلی پیشنهاد کار در شبکه TNA را میدهد. میا که حسرت چنین موقعیت شغلی را دارد کاری میکند تا دوستش کایلی از کارش برکنار شود و خودش جای او را بگیرد.
فیلم سینمایی جدید «لحظههای بدون احساس» به کارگردانی آجی گناناموتو پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی نایانتارا، آتاروا، راشی خانا، آنوراگ کاشیاپ، بیبی ماناسوی، وینوت کیشان، رامش تیلاک و دیوان آمده است: افسر پلیس خانم آنجلی مأمور پرونده قتلهای زنجیرهای در هند شده است. قاتل یا آدمربا فرزندان مقامات مسئول را دزدیده و آنها را پس از شکنجه به قتل میرساند و در مقابل آزادی آنها پول هنگفتی میگیرد اما با وعده تحویل سالم فرزندان به خانوادههایشان جنازه آنها را تحویل میدهد.
فیلم سینمایی «پرویز خان» به کارگردانی علی ثقفی جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما میرود.
در این فیلم خواهیم دید: زمانی که پرویز دهداری به عنوان مربی تیم ملی فوتبال انتخاب میشود از بازیکنانش میخواهد که فقط با روش او بازی کنند. اما بازیکنان سرشناس تیم ملی که با روشهای او مخالف بودند تصمیم میگیرند به طور گروهی استعفا بدهند. با برگزاری کمیته انضباطی، پرویز دهداری ابقاء و بازیکنان خاطی تنبیه میشوند. دهداری به کمک دستیارش تصمیم میگیرد برای پیدا کردن بازیکنان جدید تمام تیمهای شهرستانی را جست و جو کند و سرانجام یک تیم جوان اما با انگیزه را تشکیل میدهد.
فیلمی به کارگردانی برادران کوئن از شبکه چهار پخش میشود
فیلم سینمایی جدید «آلفا» به کارگردانی یان ویلم ون اوییک پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی راینآوت خُلتِن فان اَسخات و خِیس خُلتِن فان اَسخات آمده است: رین جوانی گوشه گیر است که پس از مرگ مادرش به روستایی در کوههای آلپ نقل مکان کرده و مربی اسکی میشود. پدر برونگرایش به دیدارش میآید و با رفتار متفاوتش تنش میان آن دو بالا میگیرد. آنها به طرف قله صعود میکنند اما طوفان آنها را گرفتار میکند و راه را گم میکنند.
فیلم سینمایی «تصنیف باستر استراگز» به کارگردانی ایتن و جوئل کوئن جمعه ۱۴ آذر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن میرود.
این فیلم با بازی تیم بلیک نیلسون، لیام نیسون، ویلی واتسون، کلنسی براون شامل روایت ۶ داستان کوتاه است؛ در اولین داستان یک قانون شکن مردم گریز به نام باستر اسکراگز که فکر میکند بهترین هفت تیر کش منطقه است، بعد از درگیری لفظی در یک کافه درگیر دو دوئل شده و در نهایت کشته میشود. در داستان دوم یک کابوی جوان در راه سرقت از یک بانک توسط بانکدار مضروب و بیهوش شده و سپس دادگاهی و به اعدام محکوم میشود و علیرغم فرار از این مخمصه خیلی زود به جرم دیگری اعدام میشود داستان سوم یک مرد دورهگرد که با اجرای نمایش و روایتخوانی یک جوان معلول بدون دست و پا، کسب در آمد میکند بعد از عدم اقبال مخاطبان به داستانهای آنها و بالا رفتن هزینهها، یک مرغ را که قدرت محاسبه اعداد را دارد خریده و جایگزین جوان معلول میکند. داستان چهارم در مورد پیرمردی است که به دنبال طلا به دشتی دور دست میرود.
شبکه تهران سیما
انیمیشن سینمایی «گوی اژدها، این داستان: ابرقهرمان» به کارگردانی تتسورو کوداما پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
در این انیمیشن با بازی ماساکو نوزاوا و توشیو فوروکوا خواهیم دید: رد ریبون نام یک شرکت به فرماندهی فرمانده رد است که کارهای شرورانهای انجام میدهد و میخواهد که تمام پولهای دنیا را صاحب شود. او دانشمندی به نام گرو را استخدام کرده است که توسط اندرویدی که خودش ساخته کشته میشود. سالها بعد مایانتا صاحب شرکت رد شده است و با نوه دکتر گرو دکتر هدو ملاقات میکند و او را استخدام میکند تا شانسشان را دوباره امتحان کنند. دکتر هدو دو اندروید قوی به نام مایا ساخته که به آنها کمک کند. پیکولو و سان گوهان متوجه شدهاند که علاوه بر مایاها اندروید قویتری به نام سل مکس نیز ساخته شده و میخواهند که جلوی آنها را بگیرند و نبرد سهمگینی بین مایاها و پیکولو و سان گوهان در میگیرد.
فیلم سینمایی «دانههای فلفل و راز اعماق دریا» به کارگردانی کریستیان تیده جمعه ۱۴ آذر ساعت ۹ از شبکه تهران پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی لیاندر بورات، امیلیا فلینت، آنا بتچر و کسپر فیشر درباره مادر تارون زینگ یک دانشمند است که برای تمیز کردن آب از آلودگیها و زبالهها که باعث مرگ جانوران آبی میشوند تلاش میکند. برادر زاده او آلیس هم برای تعطیلات نزد آنها آمده است. زینگ ربوده میشود و بچهها به مردی به نام فلکمان که کارش دفع زبالههای شهر است مشکوک میشوند.
فیلم سینمایی جدید «تا خورشید میتپد» به کارگردانی فیلیپ پتی جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم با بازی گرگوار اوسترمان، سارا آدلر و سوان آرلو درباره مردی به نام مکس است که همسر و فرزند دارد و به عنوان باغبان در پارکی مشغول به کار است. زمین نسبتاً بزرگی در نزدیکی خانه آنها است که بی استفاده مانده است و شهرداری برای تبدیل این زمین به فضای سبز کاری نمیکند. مکس سالها است که روی این پروژه کار میکند و تلاش زیادی کرده که این زمین را به جایی برای استراحت و تفریح عمومی تبدیل نماید ولی هر کاری میکند به بن بست میرسد.
از «بیخوابی» تا «آوای وحش» در شبکه نمایش
فیلم سینمایی «فرار بزرگ» به کارگردانی جان استرجس پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی استیو مککوئین، جیمز گارنر، ریچارد اتنبرا، جیمز دونالد، چارلز برانسون، دونالد پلیسنس، جیمز کابرن، دیوید مککالوم و جود تیلور خواهید دید: گروهی از اسرای جنگی متفقین در اردوگاهی آلمانی در جنگ جهانی دوم، تصمیم به فرار میگیرند.
فیلم سینمایی «ویلاییها» به کارگردانی منیر قیدی پنج شنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم قصه خانوادههای فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ سالهای است که همراه نوههایش وارد مجموعه ویلاها میشود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه میشود همه نگران این میشوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران میآید تا بچههای خود را به خارج از کشور ببرد.
طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «بانکوک خطرناک» به کارگردانی دنی پانگ فت پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی چارلی یونگ، نیکلاس کیج و شاهکریت یامنام خواهیم دید: جو آدم کشی حرفهای است که برای انجام چهار قتل به بانکوک میرود. اما او بر خلاف قواعد کارش، از طرفی جوانی به نام کنگ را زیر پر و بال خود میگیرد و از طرف دیگر به دختری کر و لال به نام فون علاقه مند میشود که در یک داروخانه کار میکند.
فیلم سینمایی «جعبه سیاه» به کارگردانی امانوئل اوسی و کافور جونیور پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی مامودو آتی، فیلیسیا رشاد و آماندا کریستین آمده است: نولان رایت نزدیک به شش ماه پیش طی تصادفی با خودرو، همسر و حافظهاش را از دست میدهد. او اکنون در مراقبت و نگه داری از فرزندش ایوا و پیدا کردن شغل به مشکل خورده است. با پیشنهاد دوستش دکتر یبوآه، او به سراغ دکتر بروکز میرود. او درمان با بهرهگیری از وسیلهای به نام جعبه سیاه را پیشنهاد میدهد. درمان به این روش خوب پیش میرود تا اینکه نولان متوجه میشود خاطرات مربوط به تن او نبوده و متعلق به پسر دکتر بروکز است.
فیلم سینمایی «زندگی الکتریکی لوییز وین» به کارگردانی ویل شارپ پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی بندیکت کامبربچ، کلر فوی، آندرهآ ریسبرو، شارون رونی، کریستال کلارک و توبی جونز؛ داستان واقعی یک هنرمند انگلیسی به نام لوئیس وین است که در اواخر قرن نوزدهم به دلیل خلق آثار هنری منحصر به فرد از گربهها به شهرت جهانی دست یافت.
فیلم سینمایی «سارا و آیدا» به کارگردانی مازیار میری پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم درباره دوستان صمیمیای به نام سارا و آیدا است که در یک شرکت اقتصادی با هم همکار هستند. مادر سارا معلمی بازنشسته است که به دلیل ضمانت چک برگشتی میثاق فرزند دیگرش و برادر سارا به زندان میافتد. در این بین سارا درصدد آزادی مادرش است. او به واسطه سعید نامزد آیدا که جوانی متمول است مادر را از زندان آزاد میکند اما در عوض با پیشنهاد سعید برای سرقت برخی از مدارک مناقصه از شرکتی که در آن کار میکند روبرو میشود.
پگاه آهنگرانی، غزل شاکری و مصطفی زمانی در فیلم سینمایی «سارا و آیدا» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «خشم اژدهای جوان» به کارگردانی لو وی پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی جکی چان و نورا میائو داستان خانم لی را روایت میکند که پس از کشته شدن جن به همراه دو تن دیگر از افراد به جزیره تایوان میگریزد که ژاپنیهای زیادی مشغول ظلم و ستم به مردم هستند. او در آنجا با جوانی آشنا میشود که تبحر خاصی در هنرهای رزمی ندارد اما استعداد فراوانی دارد بنابراین شروع به تعلیم او میکند.
فیلم سینمایی جدید «فرمانده سالواتوره» به کارگردانی ادواردو د آنجلیس پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی پیرفرانچسکو فاوینو، یوهان هلدنبرگ، ماسیمیلیانو روسی، لوکا چیکووانی، سیلویا دی آمیکو و آرتورو موسلی درباره ژنرال سالواتوره تودارو است که در جنگ جهانی دوم، سربازان خود را فرماندهی میکند. زیردریایی ایتالیایی تحت فرماندهی سالواتوره تودارو به یک کشتی تجاری بریتانیایی حمله کرده و آن را غرق میکند. اما این حادثه تنها آغاز ماجرا است.
فیلم سینمایی «سواران پانچوویلا» به کارگردانی باز کولیک جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی یول براینر، چالرز برانسون و رابرت میچام داستان یک رهبر انقلابی مکزیکی است که یک خلبان اسیر شده آمریکایی را استخدام میکند تا در انقلاب به او کمک کند.
فیلم سینمایی «سارا و آیدا» به کارگردانی مازیار میری جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «خشم اژدهای جوان» به کارگردانی لو وی جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «فرمانده سالواتوره» به کارگردانی ادواردو د آنجلیس جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی «تعقیب کوبنده» به کارگردانی پیتر برگ جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی دوآین جانسون، سین ویلیام اسکات، کریستوفر واکن و روزاریو داسون درباره یک پلیس و یک مجرم است که در مسیر پرفراز و نشیب دستگیری مجرم گرفتار باندهای قاچاق اشیا عتیقه به ویژه مجسمههای طلا میشوند.
فیلم سینمایی «کونگفو یوگا» به کارگردانی استنلی تانگ جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی جکی چان، دیشا پاتانی و امیرا دستار خواهیم دید: جک استاد باستان شناسی چین مأمور یافتن گنجی میشود که در دوران باستان و در یک جنگ تاریخی در هند ناپدید شده است. او با تیم خود وارد یک غار دورافتاده میشوند و یک الماس بزرگ پیدا میکنند که گویا کلید اصلی رسیدن به گنج است. اما ناگهان آنها مورد حمله قرار میگیرند و الماس به سرقت میرود.
فیلم سینمایی «آوای وحش» به کارگردانی کریس سندرز جمعه ۱۴ آذر ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی هریسون فورد، عمر سی، دن استیونز و کارن گیلان درباره سگی از نژاد اسکاتلندی به نام باک است که زندگی خوبی را در کنار صاحب خود، جاج سپری میکند، تا اینکه یک روز توسط شخصی ناشناس ربوده شده و به منطقهای دورافتاده و قطبی انتقال پیدا میکند تا وارد ماجراهایی هیجانانگیز شود.
فیلم سینمایی «بیخوابی» به کارگردانی کریستوفر نولان جمعه ۱۴ آذر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی آل پاچینو، رابین ویلیامز و هیلاری سوانک در منطقهای در آلاسکا اتفاق میافتد، محلی که شش ماه شب و شش ماه روز است. دختری هفده ساله به قتل رسیده و افسر پلیس که دچار بیخوابی شدید شده،؛ قرار است قاتل را بیابد.
شبکه افق
فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی همایون اسعدیان پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترامالسادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی میکنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفتهای یک بار به بنیاد شهید مراجعه میکند و میخواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمیدهد.
شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «گزارشگر ویژه» به کارگردانی ریکی جرویس جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی اریک بانا، ریکی جرویس، بنجامین برات و کوین پولاک خواهید دید: خبرنگار یک شبکه رادیویی به نام فرانک و تکنیسین همراهش فینچ قرار است در یک سفر کاری به اکوادور بروند که در آنجا آشوب و شورش مسلحانه صورت گرفته است. فینچ به تازگی از همسرش جدا شده است و اشتباهاً به جای پاکت حاوی نامههای او، پاکت حاوی پاسپورتها و پول مأموریت را به سطل زباله میاندازد. آنها در فرودگاه و موقع عزیمت متوجه این مسئله میشوند.
«دان عروسک چوبی» به شبکه کودک میآید
فیلم سینمایی «افسانه کوتولهها» به کارگردانی اولته وان مونچو پال پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جلا هازه، لوئیس هوفمان و الک هایدنریک خواهید دید: الفکینز افسانه کوتولههایی است که شبانه و به طور مخفیانه به صنعتگران کمک میکردند تا اینکه ۲۰۰ سال پیش توسط همسر بدخواه خیاطان رانده شدند. این داستان بازگشت آنهاست. الفی دختری کنجکاو و جسور از سرزمین کوچولوهاست که در پی یافتن عکسی که انسانی را در کنار یک آدم کوچولو نشان میدهد راهی سفر میشود که انسانها را از نزدیک بشناسد.
انیمیشن سینمایی «دان عروسک چوبی» به کارگردانی ژرمی دگروسون جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: دان که همیشه در گروه نمایش خیمهشببازی نقش دلقک را بازی میکند از این موضوع خسته شده و دوست دارد نقش یک قهرمان را بازی کند اما دوستانش این اجازه را به او نمیدهند و معتقدند که او به درد این نقش نمیخورد. اما دان معتقد است که یک بازیگر است و همه جور نقشی میتواند بازی کند. دوستانش او را مسخره میکنند به همین علت دان تصمیم میگیرد به دنیای واقعی برود و قهرمان بودن خود را به همه ثابت کند.
شبکه امید
انیمیشن سینمایی «آنسوی صخرهها» به کارگردانی سیمون رابی پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این انیمیشن خواهیم دید: آدامای دوازده ساله که در روستایی دورافتاده واقع در غرب آفریقا همراه با خانوادهاش در وضعیت جنگی نابسامانی زندگی میکند، هرگز از روستا بیرون نرفته است. اما زمانی که برادر بزرگترش سامبا یکباره ناپدید میشود، آداما تصمیم میگیرد از روستا بیرون برود و دنبالش بگردد.
فیلم سینمایی «چهار شگفتانگیز» به کارگردانی تیم استوری جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش خواهد شد.
داستان فیلم با بازی یوان گریفید، جسیکا آلبا، کریس ایوانز، مایکل چکلیس و جولین مکمان درباره چند دانشمند است که جهت تحقیق در مورد نحوه ایجاد حیات در زمین به فضا سفر میکنند.
«دوباره زندگی» در شبکه سلامت
فیلم سینمایی «دوباره زندگی» به کارگردانی اولیور ناکاشه جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی فرانسوا کلوزه و عمر سی قصه نویسنده ثروتمندی به نام فیلیپ است که در اثر سقوط با چتر از گردن به پایین فلج میشود و برای پرستاری از خود مردی به اسم دریس را استخدام میکند. فیلیپ تا قبل از استخدام دریس؛ مردی بداخلاق و غیرقابل تحمل بود اما با حضور دریس که شخصی است که سابقه سرقت و زندان نیز دارد زندگی و شخصیت فیلیپ متحول میشود.
شبکه فراتر با کیفیت 4k
فیلم سینمایی «تیرانداز» به کارگردانی آنتوان فوکوآ پنجشنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی مارک والبرگ، دنی گلاور، ند بیتی، مایکل پنا، تاته داناوان، کیت مارا، رید سربجیا، مایک داپود و لوون هلم خواهیم دید: باب لی سواگر تیرانداز حرفهای است که پس از مأموریتی در اتیوپی خود را بازنشست کرده است. روزی سرهنگ آیزاک جانسن و مردی به نام جک پین برای کمک به او مراجعه میکنند. طبق نظر آنان ظرف دو هفته آینده کسی قصد ترور رئیس جمهور را دارد و از باب میخواهند که جلوی این ترور را بگیرد.
فیلم سینمایی «توگو» به کارگردانی اریکسون کور جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی ویلم دفو، جولیان نیکلسون، کریستوفر هیردال، مایکل گستن، مایکل مکالاتون و توربیورن هار درباره دو شخصیت کلیدی در مأموریت حمل سرم به سمت شهر نوم آلاسکا در سال ۱۹۲۵ است. توگو یک سگ و ستاره فیلم است. توگو رهبر سگهای سورتمهای است که قرار است سرم را انتقال دهند. این سگ باهوشترین سگ در آن زمان بوده که با فداکاری که انجام میدهد از همه گیر شدن دیفتری جلوگیری میکند.
نظر شما