استان ها برای پاسخ به تهدیدات شیمیایی و هسته ای تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدر، ظهر شنبه در همایش تخصصی پدافند شیمیایی استان کرمان، هدف اصلی از برگزاری این همایش را شناسایی نقاط قوت و ضعف استان کرمان و ارائه راهکارهای جبرانی در نشستهای تخصصی عنوان کرد و گفت: لازم است نقاط ضعف موجود آنالیز و با بهرهگیری از نظرات جمعی، مسیر اجرای اقدامات تخصصی و عملیاتی در حوزههای مربوطه روشنتر شود.
وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: بر اساس تحلیلها، وضعیت استانها نسبت به گذشته بهبود قابلتوجهی یافته و تجهیزات پیشرفتهتری فراهم شده است.
ذوالقدر، تصریح کرد: استانهایی که در معرض تهدیدات شیمیایی و هستهای قرار دارند در اولویت تجهیز به سامانههای پاسخ به مواد خطرناک قرار گرفتهاند و عملکرد کشور در رویدادهای مشابه، نسبت به گذشته قویتر خواهد بود.
جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی کشور با بیان اینکه دشمن صنایع و تأسیسات تصفیه را هدف قرار داده است، گفت: در این زمینه پیشبینیها و شبیهسازیهای لازم انجام شده و در صورت وقوع حادثه، شعاع آلودگی و جمعیت تحتتأثیر مشخص خواهد بود.
ذوالقدر، خاطر نشان کرد: سازماندهی، مصونسازی و در موارد لازم جابهجایی مراکز خطر زا در داخل شهرها در حال اجرا است.
