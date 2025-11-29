  1. استانها
استان ها برای پاسخ به تهدیدات شیمیایی و هسته ای تجهیز می شوند

کرمان- جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی کشور گفت: استان‌هایی که در معرض تهدیدات شیمیایی و هسته‌ای قرار دارند در اولویت تجهیز به سامانه‌های پاسخ به مواد خطرناک قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذوالقدر، ظهر شنبه در همایش تخصصی پدافند شیمیایی استان کرمان، هدف اصلی از برگزاری این همایش را شناسایی نقاط قوت و ضعف استان کرمان و ارائه راهکارهای جبرانی در نشست‌های تخصصی عنوان کرد و گفت: لازم است نقاط ضعف موجود آنالیز و با بهره‌گیری از نظرات جمعی، مسیر اجرای اقدامات تخصصی و عملیاتی در حوزه‌های مربوطه روشن‌تر شود.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: بر اساس تحلیل‌ها، وضعیت استان‌ها نسبت به گذشته بهبود قابل‌توجهی یافته و تجهیزات پیشرفته‌تری فراهم شده است.

ذوالقدر، تصریح کرد: استان‌هایی که در معرض تهدیدات شیمیایی و هسته‌ای قرار دارند در اولویت تجهیز به سامانه‌های پاسخ به مواد خطرناک قرار گرفته‌اند و عملکرد کشور در رویدادهای مشابه، نسبت به گذشته قوی‌تر خواهد بود.

جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی کشور با بیان اینکه دشمن صنایع و تأسیسات تصفیه را هدف قرار داده است، گفت: در این زمینه پیش‌بینی‌ها و شبیه‌سازی‌های لازم انجام شده و در صورت وقوع حادثه، شعاع آلودگی و جمعیت تحت‌تأثیر مشخص خواهد بود.

ذوالقدر، خاطر نشان کرد: سازماندهی، مصون‌سازی و در موارد لازم جابه‌جایی مراکز خطر زا در داخل شهرها در حال اجرا است.

