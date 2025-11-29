  1. استانها
  2. کرمان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

ابراهیم کریمی: شناسنامه مواد شیمیایی پر خطر استان کرمان تهیه شد

کرمان- مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان گفت: شناسنامه مواد شیمیایی پرخطر استان کرمان تهیه و بانک اطلاعاتی آن تکمیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی، ظهر شنبه در همایش تخصصی پدافند شیمیایی استان کرمان با اشاره به وضعیت آمادگی این استان در برابر بحران‌های شیمیایی اظهار کرد: شناسنامه مواد شیمیایی پرخطر استان کرمان تهیه و بانک اطلاعاتی آن تکمیل شده است.

وی افزود: در همین راستا موضوع مصون‌سازی، ساماندهی و ایمن‌سازی مراکز پرخطر با محوریت واحدهای شهری و مجموعه‌هایی که در جوار مناطق مسکونی قرار دارند، در دستور کار قرار گرفته است.

کریمی، گفت: فرایند ایمن‌سازی و ساماندهی مخازن، منابع و انبارهای مواد شیمیایی در صنایع بزرگ و همچنین انبارها و مخازن انتقال نفت به صورت جدی دنبال می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمان با اشاره به اقدامات حوزه کاهش پیامدها و ارتقای تاب‌آوری گفت: در زمینه اطفای حریق و سامانه‌های آتش‌نشانی، اطلس جامع تجهیزات اطفا در سطح استان کرمان تدوین شده است.

کریمی، ادامه داد: این آرایش مبتنی بر مراکز تجمیع مواد شیمیایی طراحی شده تا از وقوع حوادث داخلی جلوگیری کند و در صورت وقوع حادثه، شبکه‌ای یکپارچه و هماهنگ بتواند وارد عمل شود.

