اولین اطلس جامع پدافندی غیرعامل استانی کشور در کرمان تهیه وتدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کریمی، در حاشیه بازدید قائم مقام وزیر کشور و اعضای شورای امنیت کشور، از زیرساخت‌های پدافند غیرعامل استان کرمان گفت: اولین و تنها اطلس جامع پدافندی غیرعامل استانی کشور طی دو سال در استان کرمان تهیه و تدوین شده و تمام دارایی‌های استان در آن با دقت بالا لحاظ شده است.

وی افزود: تنها استانی در کشور هستیم که بر اساس اطلس با پایه GIS اطلاعات استان کرمان را داریم و بانک اطلاعاتی نیز روزانه قوی‌تر می‌شود که در اجرای پروژه‌ها و مجوزها بسیار حائز اهمیت است.

قائم‌مقام و معاون امنیتی وزیر کشور نیز با حضور در اتاق کنترل و فرماندهی استانداری کرمان و بازدید از سامانه خطوط هات لاین اعلام وضعیت تهدیدات هوایی و سامانه اطلس جامع پدافند غیرعامل استان کرمان اظهار داشت: تقویت بنیه و ساختار پدافند غیرعامل در وزارت کشور و استان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و این فرآیند به‌صورت جدی در وزارت کشور در حال پیگیری است.

سردار علی اکبر پور جمشیدیان، با تأکید بر اهمیت تطبیق پروژه‌های اجرایی پدافند غیرعامل با دستورالعمل‌های ابلاغی، زیست بوم دفاعی امنیتی و تهدیدات محتمل استان و کشور، افزود: تعامل و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در مواجهه با شرایط اضطراری، از نقاط قوت استان کرمان به شمار می‌رود.