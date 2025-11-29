هاشمی: ۲۴۸ شرکت فناور در خراسان جنوبی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر شنبه در نشست با فعالان پاک علم و فناوری خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان در توسعه استان گفت: در استان خراسان جنوبی مجموعه شرکتهای دانشبنیان و پارک علم و فناوری جایگاه ویژهای دارد، زیرا اعتقاد دارم موتور محرک توسعه هر مجموعه و هر استان، شرکتهای دانشبنیان هستند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: ما یک استان دانشگاهی هستیم و تعداد زیادی فارغالتحصیل داریم؛ مجموعهای که میتواند برای این جوانان اشتغال ایجاد کند، شرکتهای دانشبنیان است.
هاشمی گفت: افزود: در حوزه بهکارگیری نیروهای غیرماهر دغدغهای نداریم و هر فردی که بهدنبال اشتغال ساده باشد، امکان تأمین وجود دارد و حتی برخی واحدهای تولیدی ما اکنون دغدغه نیروی کار دارند اما نگرانی اصلی ما فارغالتحصیلان دانشگاهی هستند و همین موضوع اهمیت نقش پارک علم و فناوری را دوچندان میکند.
استاندار خراسان جنوبی گفت: اکنون ۲۴۸ شرکت فناور و دانشبنیان در استان فعالاند و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر بهطور مستقیم در این شرکتها مشغول به کار هستند و این اتفاق یعنی در واقع ۱۶۰۰ خانوار از این محل ارتزاق میکنند.
وی ادامه داد: طبق گزارش ارائهشده، میزان فروش شرکتها ۱.۸ همت رشد داشته و بیش از ۵.۷ میلیون دلار نیز صادرات ثبت شده که اقدامی بسیار مبارک است.
وی گفت: گزارش داده شد که سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان از ۳ میلیارد به ۴۲ میلیارد رسیده و ۱۴ برابر شده است.
خراسان جنوبی افزود: در موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ نیز ۱۰۰ درصد پرداخت به پارک علم و فناوری داشتیم و بارها در جلسات اعلام کردهام که پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ باید دو اولویت داشته باشد که بک اولویت جامعه روستایی و دیگری شرکتهای دانشبنیان است.
هاشمی گفت: تأکید کردم هر فاکتوری که قرار است پرداخت شود باید بررسی شود که آیا محصول خریداریشده متعلق به استان است؟
وی افزود: در حوزه شرکتهای دانشبنیان کاملاً مکلف به حمایت هستیم و حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و سیستم بانکی نیز باید در این حمایت فعال باشند.
گفتنی است با حضور استاندار خراسان جنوبی دو فضای اشتراکی با نام ایوان و حجره در محل پارک علم و فناوری افتتاح شد.
نظر شما