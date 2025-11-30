به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی اظهار کرد: یکشنبه‌های تولیدی و صنعتی ظرفیت بسیار خوبی برای استان ایجاد کرده است و در یک سال گذشته تقریباً هیچ هفته‌ای بدون بازدید از واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و گردشگری نداشته‌ایم.

وی از احیای واحدهای راکد استان خبر داد و افزود: بیش از ۷۰ واحد راکد و ۱۰۰ درصد تعطیل طی یک سال اخیر مجدد راه‌اندازی شده‌اند که تأثیر مهمی در افزایش اشتغال و رونق تولید داشته است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد ستاد تسهیل ادامه داد: قریب به اتفاق مصوبات این ستاد محقق شده و میزان اجرای مصوبات بیش از ۸۰ درصد است که اگر سهم متقاضیان را حذف کنیم، این رقم حتی بالاتر خواهد بود.

هاشمی از پرداخت گسترده تسهیلات تبصره ۱۸ نیز خبر داد و گفت: در این بخش بیش از ۹۰ درصد تعهدات استان عملیاتی شده و بیش از یک‌همت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی با اشاره به بازدید از بزرگ‌ترین واحد پرورش شترمرغ استان، بیان کرد: این واحد نیازمند تأمین آب بود و با وجود بحران خشکسالی باید تلاش شود واحدهایی فعال شوند که نیاز کمتری به آب دارند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از بازدید از یک واحد بسته‌بندی زرشک خبر داد و گفت: قیمت زرشک و زعفران افزایش یافته و این موضوع با توجه به وجود ۷۵ هزار بهره‌بردار و خانوار فعال در این حوزه قابل توجیه است؛ زیرا ارتزاق آن‌ها از همین محصولات است.

به گفته هاشمی، این واحد بسته‌بندی ۱۸ تن زرشک آماده صادرات به روسیه داشت که اقدامی قابل توجه در توسعه صادرات استان است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد شهرک فرآوری معادن در استان اظهار کرد: در کنار هر معدن امکان ایجاد زیرساخت کامل وجود ندارد. خراسان جنوبی ۸۰۰ معدن دارد و ایجاد واحد فرآوری در جوار همه آن‌ها ممکن نیست؛ بنابراین پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری ایجاد یک شهرک فرآوری مطرح شده است.

هاشمی شهرک شهید رحمانی خوسف را گزینه مناسب برای این طرح دانست و گفت: این شهرک با وسعت ۵۰۰ هکتار ظرفیت لازم را دارد و تنها نیازمند تکمیل زیرساخت‌هاست که باید هرچه سریع‌تر انجام شود.