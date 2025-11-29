ایستگاه متروی مریم مقدس نمادی از وحدت اقوام و ادیان در ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در آئین بهرهبرداری از ایستگاه متروی «مریم مقدس» و همزمان با یکصد و نود و سومین پویش امید و افتخار برگزار شد، اظهار داشت: افتتاح ایستگاه مترو مریم مقدس تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه نمادی فرهنگی و نشانهای از ایمان مشترک، احترام متقابل میان ادیان الهی و وحدت اقوام و ادیان در سرزمین ماست؛ سرزمینی که همواره بر پایه همزیستی، محبت و احترام متقابل استوار بوده است.
شاوردیان با اشاره به جایگاه حضرت مریم (س) در ادیان الهی افزود: حضرت مریم مقدس که در هر دو کتاب آسمانی انجیل و قرآن کریم مورد تکریم قرار گرفتهاند، یادآور این حقیقت هستند که میان پیروان ادیان الهی پیوندی الهی، عمیق و ناگسستنی برقرار است. در قرآن کریم، سورهای کامل به نام سوره مبارکه مریم به شخصیت والای ایشان اختصاص یافته؛ سورهای سرشار از ایمان، عفاف، شجاعت و تسلیم در برابر اراده الهی که مقام زن و مادر را در بلندترین جایگاه الهی به تصویر میکشد.
نماینده ارامنه تهران و شمال کشور با تأکید بر اهمیت این نامگذاری گفت: ایستگاهی که امروز به نام حضرت مریم مقدس مزین شده است، جلوهای روشن از همین پیوند مقدس است؛ پیوند میان ایمان، اخلاق و خدمت به مردم. بهعنوان نماینده جامعه ارمنیان ایران در مجلس، با افتخار اعلام میکنم که این نامگذاریها نشاندهنده احترام متقابل ادیان در جمهوری اسلامی ایران است؛ کشوری که قانون اساسی آن آزادی ادیان الهی و احترام به باورهای همه شهروندان را تضمین کرده است.
شاوردیان در ادامه از تلاشهای مدیریت شهری و دستاندرکاران مترو قدردانی کرد و گفت: بر خود لازم میدانم از شهردار تهران و از همه مدیران، معاونان، مهندسان، کارگران و تلاشگرانی که با تعهد و پشتکار شبانهروزی در مسیر رفاه مردم گام برداشتهاند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری کنم. ایستگاه مریم مقدس نمادی از شهری است که همه شهروندان را فارغ از قوم، دین و باور در آغوش میگیرد؛ شهری برای همه.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امید دارم که افتتاح این ایستگاه در مسیر توسعه پایدار، عدالت شهری و نزدیکی هرچه بیشتر دلها در پایتخت بزرگ ایران مؤثر باشد.
