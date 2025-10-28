دعوت از اسقف سرکیسیان برای افتتاح ایستگاه «مریم مقدس»

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر در این دیدار، با تأکید بر جایگاه والای همزیستی ادیان در پایتخت، اظهار داشت: نامگذاری ایستگاه مریم مقدس نمادی از احترام به ارزش‌های مشترک انسانی و الهی است و ما افتخار می‌کنیم که در تهران، پیروان ادیان الهی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و به آبادانی این شهر یاری می‌رسانند، در طول بیش از ۴ دهه انقلاب اسلامی، جامعه مسیحیت همیشه در کنار جمهوری اسلامی برادرانه حضور داشته که شایسته تقدیر است.

جناب اسقف اعظم سرکیسیان نیز ضمن قدردانی از این اقدام فرهنگی و ارزشمند مدیریت شهری تهران، ابراز امیدواری کرد که افتتاح ایستگاه مریم مقدس به عنوان نمادی از وحدت، دوستی و همبستگی پیروان ادیان الهی در ایران، در تقویت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان اقوام و ادیان مؤثر باشد.

«سیبوه سرکیسیان» گفت: در همه جهان اسلام تنها ایران و تهران است که چنین قدم ارزشمندی برداشته است.