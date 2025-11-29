به گزارش خبرنگار مهر، مجید فولادیان سرپرست معاونت خدمات پایه و دارایی‌های دیجیتال در برنامه زنده تلویزیونی میز اقتصاد که امروز پخش شد، گفت: با توسعه طرح «هوشمندسازی خدمات»، روند ارائه بسیاری از خدمات انتظامی و اداری در فراجا سرعت گرفته و نیاز به مراجعه حضوری به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

وی افزود: حذف بارگذاری مدارک و اتصال تدریجی خدمات به «پنجره ملی خدمات هوشمند» باعث شده بخش قابل توجهی از فرآیندهای گذشته که زمان‌بر و مستعد خطا یا تخلف بود، به‌صورت خودکار و سیستمی انجام شود.

فولادیان در ادامه گفت: در سال‌های گذشته انجام امور اداری پلیس، از راهنمایی و رانندگی تا گذرنامه، با صف‌های طولانی و رفت‌وآمدهای مکرر همراه بود؛ اما اکنون خدماتی همچون استعلام خلافی، پرداخت جرایم، تمدید گواهینامه، صدور کارت هوشمند خودرو، خدمات گذرنامه و نوبت‌دهی مراکز شماره‌گذاری به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.

وی تصریح‌کرد: راه‌اندازی مرکز مدیریت و تحلیل داده نیز کمک کرده تا اطلاعات موجود پس از تحلیل، در اختیار فرماندهان و دستگاه‌های استانی قرار گیرد و کیفیت تصمیم‌گیری ارتقا یابد. این یکپارچه‌سازی موجب شده روندهای پیچیده گذشته جای خود را به خدمات ۲۴ ساعته و دسترسی سریع بدهد.

فولادیان در ادامه به وضعیت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات اشاره کرد و گفت: می‌توان آمار عملکرد وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در اتصال خدمات به پنجره ملی و میزان هوشمندسازی تشریح کرد که بخشی از این آمار به شرح زیر است:

سازمان وظیفه عمومی: ۱۹ خدمت شناسنامه‌دار دارد و ۲۶ خدمت فراجا از طریق پنجره واحد و پنجره ملی در دسترس مردم قرار گرفته است. با حذف مدارک، بیشتر خدمات بدون نیاز به ارائه مستندات کاغذی انجام می‌شود.

وزارت ورزش: ۶ خدمت ارائه‌شده، ۶ خدمت هوشمند؛ حدود ۸۶ درصد خدمات تأیید شده است.

وزارت نفت: ۴۱ خدمت ارائه‌شده، ۲۰ خدمت هوشمند؛ ۴۹ درصد هوشمندسازی.

آموزش و پرورش: ۴۶ خدمت ارائه‌شده؛ ۱۰۰ درصد اتصال، ۳ درصد هوشمندسازی.

وزارت نیرو: ۱۲۶ خدمت ارائه‌شده؛ ۱۰۰ درصد اتصال، ۳۶ درصد هوشمندسازی.

وزارت ارتباطات: ۱۲۰ خدمت ارائه‌شده؛ ۱۰۰ درصد اتصال، ۴۵ درصد هوشمندسازی.

وزارت راه و شهرسازی: ۱۴۵ خدمت ارائه‌شده؛ ۹۲ درصد اتصال، ۳۲ درصد هوشمندسازی.

وزارت بهداشت: ۱۵۴ خدمت ارائه‌شده؛ ۹۰ درصد اتصال، ۱۱ درصد هوشمندسازی.

وزارت اقتصاد: ۱۳۶ خدمت ارائه‌شده؛ ۸۰ درصد اتصال، ۵۲ درصد هوشمندسازی.

وزارت علوم: ۵۷ خدمت ارائه‌شده؛ ۷۰ درصد اتصال، ۳۰ درصد هوشمندسازی.

وزارت میراث فرهنگی: ۵۵ خدمت ارائه‌شده؛ ۱۰۰ درصد اتصال، ۳۸ درصد هوشمندسازی.

وزارت جهاد کشاورزی: ۱۵۰ خدمت ارائه‌شده؛ ۶۳ درصد اتصال، ۵ درصد هوشمندسازی (در انتظار جلسه کمیته نظارتی).

وزارت کشور: ۲۵ خدمت ارائه‌شده؛ ۷۱ درصد اتصال، ۳۱ درصد هوشمندسازی.

وزارت دفاع: ۱۹ خدمت ارائه‌شده؛ ۶۸ درصد اتصال، ۳۹ درصد هوشمندسازی.

فولادیان در پایان گفت: دستگاه‌هایی که هنوز درصد پایینی از هوشمندسازی دارند از جمله برخی زیرمجموعه‌های وزارت خارجه و وزارت جهاد کشاورزی باید در مدت کوتاهی برای بهبود عملکرد اقدام کنند. مقرر شد در برنامه‌های بعدی، گزارش ویژه‌ای درباره دستگاه‌های کم‌کار ارائه شود.