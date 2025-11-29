فاطمی: مدیریت فضای مجازی باید ساماندهی شود نه فیلتر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاطمی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران اظهار کرد: نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی وظایفی دارند که باید آنها را به بهترین شکل برای پیشرفت کشور، حل معضلات کلان اقتصادی، ایجاد اشتغال، ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه، تحقق عدالت و مبارزه با فساد انجام دهند.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه مجلس قانون‌گذاری است، افزود: طبق اصول ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود. مجلس می‌تواند در محدوده قانون اساسی قوانین وضع کند و این قوانین نباید مغایرتی با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی داشته باشد؛ تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است، اما شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است.

فاطمی همچنین گفت: مردم بابل شایسته بهترین خدمات هستند و امیدوار است تلاش‌های مجلس بتواند آینده این شهرستان را تضمین کند.

نماینده مردم بابل با اشاره به مشکلات شهرستان و استان مازندران افزود: مهم‌ترین چالش‌های بابل شامل مسائل پسماند و راه‌ها است و او بارها از وزیر کشور و رئیس جمهور خواسته است تا در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و همچنان پیگیر این موضوع خواهد بود.

وی تأکید کرد: با بررسی میدانی شهرستان و بیان مسائل و مشکلات، هیچگاه خط قرمزی جز مردم نداریم. شفافیت و صداقت در بیان مشکلات برای ما اولویت است و خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم، هم صدا و همگام با جامعه عمل می‌کنند.

فاطمی در ادامه به اهمیت قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی میراث شهدا و خون بهای ملت است و تنها نهاد ذی‌صلاح برای تقنین و قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: مجلس در رأس امور قرار دارد و باید در رأس امور باقی بماند و هرگونه اختیارات خاصی که به برخی نهادها و افراد داده شده، باید به صورت محدود و با تدبیر استفاده شود و از تفسیر گسترده این اختیارات خودداری شود.

وی همچنین درباره فیلتر شدن فضای مجازی عنوان کرد: با این اقدام مخالف است و معتقد است که به جای فیلتر کردن، باید با ساماندهی درست این فضا را مدیریت کرد تا امنیت و اخلاق رعایت شود و مردم بتوانند به شکل بهینه از ظرفیت‌های فضای مجازی بهره‌مند شوند.