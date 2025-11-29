تخصیص ۱۰ همت برای تجهیز فرودگاه قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش عصر شنبه در نشست خبری با اهالی رسانه با بیان اینکه اصل بر اعلام نکردن طرحها پیش از آغاز عملیات اجرایی است گفت: تا زمانی که کاری به مرحله اجرا نرسد، آن را رسانهای نمیکنیم و شاید همین رویکرد موجب شده خبرنگاران هنوز از روند پیشرفت پروژه فرودگاه بازدید نداشته باشند.
وی افزود: در یکی از جلسات مطرح شد که آیا اساساً خبری از فعال شدن پروژه فرودگاه وجود دارد یا نه، اما تأکید ما همواره این بود که تا آغاز عملیات، توضیحی ارائه نشود تا از ایجاد حواشی جلوگیری شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اهتمام شهید آیتالله رئیسی نسبت به راهاندازی فرودگاه قم گفت: در آخرین جلسهای که در حضور رئیسجمهور وقت برگزار شد، موضوع رفع مشکلات حقوقی پروژه مطرح گردید و ایشان نیز استاندار و معاون اجرایی خود را مأمور کرد ظرف ۵۰ روز گزارش دقیقی از حل مشکلات ارائه کنند.
روانبخش با توضیح درباره مسیر طولانی حل اختلافات حقوقی بین اراضی و معارضین پروژه فرودگاه افزود: این پرونده از پیچیدگیهای قابل توجهی برخوردار بود و حتی بخشی از زمینهای فرودگاه و مغازههای واگذار شده در گذشته، چالشهایی برای ادامه کار ایجاد کرده بود که با همکاری دستگاه قضائی و مدیریت استان، به تدریج این موانع برطرف شد.
وی گفت: طبق توافق صورتگرفته، بخش شهرک فرودگاهی در اختیار سرمایهگذار اولیه طرح قرار گرفته و مدیریت خود فرودگاه در اختیار دولت و استانداری خواهد بود و مقرر شد مطالبات پیمانکار نیز از سوی استانداری پرداخت شود تا روند ساخت شهرک فرودگاهی با شتاب بیشتری ادامه یابد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: شهرک فرودگاهی با سرعت مطلوبی در حال ساخت است و بخش زیادی از طلب سرمایهگذار پرداخت شده و روند پرداخت بقیه نیز در حال پیگیری است.
وی در توضیح مراحل آمادهسازی باند فرودگاه قم افزود: بنیاد مسکن برای جلوگیری از تأخیر کار وارد طرح شده و زیرسازی و احیای باند متروکه در دست اجرا است و طبق گزارش ارائهشده، عملیات زیرسازی باند آسفالت تا خرداد سال آینده تکمیل خواهد شد.
روانبخش درباره مراحل مربوط به برج مراقبت و تأسیسات فرودگاهی گفت: مطالعات این بخش انجام شده و بنا بر جمعبندی صورتگرفته، تأمین مالی پروژه باید با مشارکت دولت و بخش خصوصی شکل گیرد؛ چراکه سرعت ساخت با اتکای صرف به بودجه دولتی ممکن نیست.
وی افزود: تجهیزات مورد نیاز از سوی شرکت هواپیمایی کشور بخشی تأمین شده و حدود ۷ همت دیگر نیز از طریق مولدسازی پیشبینی شده که سهم عمده آن از محل زمینهای تعیینشده برای کمیته امداد خواهد بود و بر اساس برآوردها، مجموع اعتبار مورد نیاز این بخش حدود ۱۰ همت است.
این نماینده مردم قم در ادامه گفت: مجری طرح ساخت فرودگاه مدت سه سال را برای تکمیل پروژه پیشبینی کرده، اما تلاش ما بر آن است که این زمان به حدود دو سال تقلیل پیدا کند تا دستکم پایان این دولت شاهد بهرهبرداری اولیه باشیم.
وی با اشاره به نشست اخیر در کمیسیون عمران افزود: رئیسجمهور نیز در سفرهای استانی نسبت به تکمیل پروژه فرودگاه قم نگاه مثبتی دارد و هماهنگیها در دولت و استان رو به افزایش است.
روانبخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح مترو قم اظهار کرد: خط جمکران باید هرچه سریعتر فعال شود و پیشنهاد ما این بود که نخستین ایستگاه از کمربندی شهید سلیمانی و ابتدای جاده جعفریه آغاز شود تا زائران بتوانند خودروهای خود را بیرون از محدوده زیارتی پارک کنند و با مترو وارد شهر شوند.
وی گفت: خط دو مترو به طول ۲۸ کیلومتر نیز از پردیسان تا خیابان امام مصوب شده و مطالعات آن به پایان رسیده و بهزودی عملیات حفاری آغاز خواهد شد و در حال حاضر بخش ۸ کیلومتری دارای ۲۱ ایستگاه پیشبینی شده و مصوبه شورای عالی ترافیک نیز اخذ شده است.
وی در بخش دیگری از بحثهای عمرانی اظهار داشت: اتصال خطوط مترو به مسیر ریلی قم – تهران نیز میتواند بر افزایش بهرهوری و دسترسی بیشتر شهروندان اثرگذار باشد و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.
روانبخش با اشاره به انتقادات مطرحشده درباره انتصابات اداری استان گفت: سیاست ما دخالت نکردن در عزل و نصبهاست و تنها در مرحله نظارت و ارزیابی به وزارتخانهها اعلام نظر میکنیم و هیچگونه فشار برای انتصاب افراد مدنظر خود وارد نمیکنیم.
وی افزود: در مواردی که گزینه معرفیشده مناسب نبوده، مخالفت خود را اعلام کردهایم اما این به معنای دخالت در عزل و نصب نیست و از چارچوب قانونی خارج نمیشویم.
این نماینده قم در خانه ملت با اشاره به دغدغههای استان درباره مسئله ریزگردها گفت: ۵۲ هزار هکتار از اراضی قم منشأ گرد و غبار است و با کوچکترین وزش باد، مشکلات گستردهای برای مردم، صنعت و کشاورزی ایجاد میشود و برای این منظور حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و کمیته مبارزه با ریزگردها با محوریت معاونت عمرانی استانداری فعال شده است.
وی افزود: تاکنون ۲۰۰ هکتار نهالکاری انجام شده و ۲۷۰ هکتار دیگر در مرحله اجراست و همچنین مقرر شده از پساب فاضلاب برای آبیاری این اراضی تا شعاع ۳۵ تا ۴۰ کیلومتر لولهگذاری انجام شود.
وی در ادامه از پیگیریها برای توسعه گردشگری زیارتی خبر داد و افزود: یکی از نیازهای قم تکمیل هتلهای نیمهتمام است و در سفر وزیر گردشگری توافق شد تسهیلات لازم برای اتمام این پروژهها اختصاص یابد.
این نماینده مجلس با اشاره به طرح شهرک زیارتی در ورودی قم اظهار داشت: زمین مورد نیاز این شهرک با عتبات عالیات کربلا هماهنگ شده و قرار است برای زائران خارجی و داخلی زیرساختهای مناسب فراهم شود، اما روند اجرایی کار هنوز آغاز نشده است.
وی بر اهمیت تکمیل فرودگاه، توسعه حملونقل شهری و تقویت زیرساختهای زیارتی تأکید کرد و گفت: این طرحها میتواند مسیر توسعه قم را دگرگون کرده و ظرفیتهای استان را به مرحله بهرهوری واقعی برساند.
روانبخش با اشاره به گزارش اخیر کمیسیون اصل ۹۰ درباره فرونشست زمین در کشور گفت: فرونشست در قم بهویژه در مناطق کهک و جعفرآباد به سطح نگرانکنندهای رسیده و یکی از دلایل آن بسته شدن مسیرهای رودخانهای و ضعف در مدیریت سفرههای آب زیرزمینی است.
وی بیان کرد: این موضوع در نشستهای متعدد با کارشناسان و در جلسات در حال برگزاری با وزیر نیرو در حال پیگیری است، اما هنوز زمان جلسه نهایی از سوی وزارت نیرو اعلام نشده است.
وی با تأکید بر اینکه پروژههای شهری باید بدون مصرف آب شرب پیش برود افزود: در برخی نقاط از آب تصفیهشده یا غیرشرب استفاده نشده و این موضوع نیازمند تذکر جدی به شهرداری است تا از منابع آبی شیرین برای فضای سبز استفاده نشود.
وی روند اجرای پروژه فرودگاه قم را مورد اشاره قرار داد و گفت: بنیاد مسکن عملیات زیرسازی باند متروکه فرودگاه قم را آغاز کرده و ماشینآلات سنگین بدون ایجاد خلل در پروژههای مسکن زیتون خود در حال فعالیت است.
روانبخش افزود: جلسات مکرر با مدیریت ارشد بنیاد مسکن برگزار شده تا هم روند ساختوسازهای مسکونی تسریع شود و هم اختلافات حقوقی میان مردم و دستگاههای متولی به دیوان عدالت اداری ارجاع و طبق نظر کارشناسی حلوفصل گردد.
وی توضیح داد: در کنار رفع موانع حقوقی، هماهنگی برای تأمین زیرساختهای آب، فاضلاب و گاز نیز در دستور کار بوده و بازدیدهای میدانی هفتگی، سرعت اجرای طرحها را افزایش داده است.
وی ابراز کرد: مسیرهای خدماترسانی و معابر اصلی در زیتون در حال آمادهسازی است تا واحدهای مسکونی با امکانات کامل تحویل مردم شود.
نماینده قم در ادامه با اشاره به پروژه ۱۰۰ هزار واحدی مسکن در استان گفت: با وجود مشکلات موجود، روند پیشرفت قم از بسیاری از استانها جلوتر است و پیگیریهای مستمر در شورای مسکن و جلسات مشترک با استاندار موجب شده تصمیمات اجرایی سریعتر اتخاذ شود.
روانبخش به وضعیت مترو قم پرداخت و اظهار کرد: اصرار بر اجرای پروژه بدون مطالعه دقیق موجب اتلاف منابع خواهد شد و تأکید ما بر این است که مسیرها بر اساس سناریوی مطالعاتی مجدد تعیین شوند.
وی افزود: طرح خط جمکران، اگر بدون بررسیهای تکمیلی و با هزینههای سنگین بازطراحی شود، ممکن است بهرهوری لازم را نداشته باشد و به همین دلیل ضرورت دارد مسیرها با دقت بازنگری شوند.
روانبخش درباره مباحث مربوط به سوخت نیز توضیح داد: واردات بنزین به رقم سنگینی رسیده و هزینهای بالغ بر ۶ میلیارد دلار را به کشور تحمیل میکند؛ از این رو هرگونه طرح جدید در زمینه مدیریت مصرف باید با محاسبات دقیق اقتصادی همراه باشد.
وی گفت: طرحهای متعددی در دولت مطرح شده و مجلس نیز دیدگاههای کارشناسی خود را ارائه کرده است.
وی از پیگیریهای انجامشده درباره بیماریهای دامی در قم خبر داد و افزود: موارد آلودگی با ورود واکسنهای جدید مهار شده و جلسات پیدرپی با دامداران و دستگاههای مرتبط برای جبران خسارات در حال انجام است.
نماینده قم مسائل مربوط به منطقه جمکران شامل آب، فاضلاب و خدمات شهری را نیز از موضوعات مورد پیگیری برشمرد و گفت: اجرای طرحهای عمرانی باید همزمان با گرهگشایی از مشکلات زائران پیش برود و بازدیدهای دورهای از این منطقه ادامه دارد.
روانبخش در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: با وجود برخی انتقادات درباره سیاسیبودن نمایندگان قم، تمرکز اصلی بر رفع مشکلات مردم و تکمیل پروژههای کلیدی استان است و مواضع سیاسی تأثیری در پیگیری امور عمرانی ندارد.
وی بیان کرد: برای هیچ انتصابی فشار وارد نمیشود و نمایندگان صرفاً نقش نظارتی خود را ایفا میکنند.
نظر شما