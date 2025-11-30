سید علی میرقاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زائران استان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه نهم آذر، از طریق سامانه حج و زیارت وارد شوند و پس از بهروزرسانی و تکمیل اطلاعات، فرآیند ثبتنام خود را انجام دهند.
وی با اشاره به اولویتبندی ثبتنام افزود: در مرحله نخست، دارندگان فیشهای عمره قبل از سال ۱۳۹۰ و اولویتهای زیر ۳۰۰ امکان نامنویسی خواهند داشت و پس از آن، بهمنظور تکمیل ظرفیت، اولویتهای بعدی تا سقف ۶۰۰ فراخوان میشوند.
مدیر حج و زیارت گلستان زمان اعزام کاروانها را از ۳۰ آذر تا ۱۵ بهمن اعلام کرد و گفت: هزینه کاروانهای سهتخته حدود ۶۵ میلیون تومان و کاروانهای دوتخته حدود ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
میرقاسمپور تأکید کرد: ارائه فیش عمره مفرده و داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار کامل، از الزامات ثبتنام این دوره است.
گرگان- مدیرحج و زیارت گلستان گفت: ثبتنام دوره جدید عمره مفرده از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۹ آذر همزمان با سراسر کشور آغاز میشود و اعزام زائران از ۳۰ آذر تا ۱۵ بهمن خواهد بود.
