سید علی میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زائران استان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه نهم آذر، از طریق سامانه حج و زیارت وارد شوند و پس از به‌روزرسانی و تکمیل اطلاعات، فرآیند ثبت‌نام خود را انجام دهند.



وی با اشاره به اولویت‌بندی ثبت‌نام افزود: در مرحله نخست، دارندگان فیش‌های عمره قبل از سال ۱۳۹۰ و اولویت‌های زیر ۳۰۰ امکان نام‌نویسی خواهند داشت و پس از آن، به‌منظور تکمیل ظرفیت، اولویت‌های بعدی تا سقف ۶۰۰ فراخوان می‌شوند.



مدیر حج و زیارت گلستان زمان اعزام کاروان‌ها را از ۳۰ آذر تا ۱۵ بهمن اعلام کرد و گفت: هزینه کاروان‌های سه‌تخته حدود ۶۵ میلیون تومان و کاروان‌های دوتخته حدود ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.



میرقاسم‌پور تأکید کرد: ارائه فیش عمره مفرده و داشتن گذرنامه با حداقل هفت ماه اعتبار کامل، از الزامات ثبت‌نام این دوره است.