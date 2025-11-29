  1. بین الملل
کوبا تلاش آمریکا برای سرنگونی دولت مشروع ونزوئلا را محکوم کرد

وزیر خارجه کوبا تلاش آمریکا برای سرنگونی دولت مشروع ونزوئلا از طریق مداخله در حریم هوایی منطقه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «برونو رودریگز» وزیر خارجه کوبا اعلام کرد: عملیات پارازیت الکترومغناطیسی در کارائیب، به ویژه در حریم هوایی ونزوئلا را محکوم می‌کنیم.

وزیر خارجه کوبا ادامه داد: در منطقه کارائیب پارازیت وجود دارد که ناشی از استقرار نظامی تهاجمی و فوق‌العاده ایالات متحده است. دخالت آمریکا در حریم هوایی منطقه، بخشی از تشدید تجاوز علیه ونزوئلا با هدف سرنگونی دولت مشروع کاراکاس است.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتراعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور آمریکا بهانه این اقدام خصمانه را چنین ادعا کرد: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند!

