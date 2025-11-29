کوبا بسته اعلام شدن حریم هوایی ونزوئلا از سوی ترامپ را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، برونو رودریگز، وزیر امورخارجه کوبا اعلام کرد که کشورش اقدام دولت ایالات متحده در بستن حریم هوایی ونزوئلا را که یک اقدام خصمانه است، محکوم می‌کند.

رودریگز افزود: این تصمیم تهدیدی جدی برای قوانین بین‌المللی و به معنای تشدید روند تجاوز نظامی و جنگ روانی علیه ونزوئلا است.

دولت کاراکاس نیز در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که اظهارات منتشر شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره حریم هوایی ونزوئلا «خصمانه، یک‌جانبه و خودسرانه» است.

در این بیانیه تأکید شده که سخنان ترامپ بیانگر «نگاه استعمارگرایانه» به منطقه آمریکای لاتین است.

دولت ونزوئلا همچنین خواستار احترام کامل به حریم هوایی این کشور شده و اعلام کرده است که هیچ‌گونه دستور یا تهدید خارجی را نخواهد پذیرفت.

همبستگی نیکاراگوئه با ونزوئلا درخصوص اظهارات ترامپ

کشور نیکاراگوئه نیز به مانند کوبا در بیانیه‌ای همبستگی کامل خود را با ملت و رئیس جمهوری اسبق و کنونی ونزوئلا اعلام کرد.

این کشور خطاب به مادورو و چند مقام سیاسی دیگر ونزوئلا اعلام کرد: ما همیشه با هم هستیم و در شرایط بدتر نیز در کنار هم خواهیم بود.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

وی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با توجیه این اقدام خصمانه، چنین ادعا کرد: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند.