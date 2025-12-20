کوبا: اقدام آمریکا علیه ونزوئلا سیاسی و فاقد هرگونه مبنای قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: ما تصمیم آمریکا برای تعیین دولت مشروع ونزوئلا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی را محکوم می‌کنیم.

وزیر خارجه کوبا در این خصوص ادامه داد: اقدام آمریکا علیه دولت ونزوئلا خودسرانه، یکجانبه، با انگیزه سیاسی و فاقد هرگونه مبنای قانونی است.

این در حالیست که ۲۶ آذر ماه سال جاری، «دونالد ترامپ» اعلام کرد که دولت واشنگتن، نظام حاکم بر ونزوئلا را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقه‌بندی کرده و محاصره‌ای کامل علیه این کشور به اجرا خواهد گذاشت.