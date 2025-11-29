  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

در پی استعفای معاون آموزشی؛

«جعفریان» به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب شد

«جعفریان» به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین خود را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در پی استعفای دکتر سید جلیل حسینی، دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین خود را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

دکتر علی جعفریان

مشاور عالی و جانشین محترم وزیر

باسلام؛

خدمت به مردم عزیز کشورمان، فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت آموزشی» منصوب می شوید. امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

کد خبر 6672151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها