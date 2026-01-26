دوبله تلویزیون سراغ تله تئاتر رفت؛ تجربه دشوار و حساس با تیمی ورزیده

فرشید شکیبا مدیر امور دوبلاژ تلویزیون با اشاره به یک رویکرد متفاوت در دوبلاژ سیما از دوبله تله تئاترها خبر داد و به خبرنگار مهر بیان کرد: در رویکردی جدید سراغ تحولی در تولید و دوبله تلهتئاترهای فاخر با تمرکز بر کیفیت، دقت و حفظ استانداردهای حرفهای دوبله رفته ایم.
وی اضافه کرد: دوبله تلهتئاترها یکی از دشوارترین و اصیلترین شاخههای دوبله محسوب میشود، زیرا تلفیقی است میان بازیگری نمایشی و انتقال حس از طریق صدا. در تلهتئاتر، بازیگر با جسم و حرکت و احساس زنده روی صحنه حضور دارد اما دوبله باید تمام آن حالتها را تنها با صدا بازسازی کند. بنابراین دقت در جملهبندی، ریتم تنفس، احساسات اجرا و حتی سکوتها اهمیتی دوچندان پیدا میکند. این نوع دوبله نیازمند تیمی ورزیده و هنرمندانی است که تجربه و ظرافت صداسازی را به اوج رسانده باشند.
شکیبا با اشاره به حضور پیشکسوتان بزرگ دوبله ایران در این پروژهها گفت: تلهتئاتر «هملت» از جمله آثاری است که به تازگی با مدیریت رضا آفتابی دوبله آن انجام شد، هنرمندان برجستهای چون محمود قنبری، زهره شکوفنده، اکبر منانی، جواد پزشکیان، غلامرضا مهرزادیان، علیرضا باشکندی و هنرمندان دیگری در دوبله این اثر حضور داشتند. صرف ۲ ماه زمان برای تهیه و اجرای این دوبله گواهی بر سختی و حساسیت این کار است.
وی افزود: در ادامه، آثار دیگری هم با همین رویکرد و کیفیت تولید شدند. از جمله تلهتئاترهای دیگر می توان به «زندگی پای» با مدیریت دوبله رضا آفتابی و «جنون شاه جرج» با مدیریت دوبله علیرضا باشکندی اشاره کرد. هر ۲ اثر از استانداردهای بالای صوتی و حسی برخوردار هستند و به زودی از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
مدیر دوبلاژ تلویزیون درباره چشمانداز سال آینده نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵، دوبله پروژههایی مانند «ژولیوس سزار» و «اسب جنگی» در دستور کار قرار دارند. در این آثار هم تلاش میکنیم با حفظ اصالت صدا، نمایش و لحن گفتگوها، دوبله را به سطحی نزدیک به عملکرد زنده تئاتر برسانیم.
وی با تأکید بر سیاست تلویزیون در ارتقاء کیفیت دوبله و استفاده از دانش پیشکسوتان گفت: در دوبلاژ سیما، حفظ میراث دوبله ایرانی و انتقال تجربه از نسل پیشکسوت به جوانان بسیار مهم است. این همکاری میان نسلها باعث میشود دوبله نه فقط یک کار فنی، بلکه یک اثر هنری و فرهنگی باشد که برای مخاطبان ماندگار خواهد ماند.
در پایان، شکیبا عنوان کرد که مخاطبان در نوروز ۱۴۰۵ میتوانند مجموعهای از بهترین تلهتئاترهای دوبلهشده را از شبکه چهار سیما تماشا کنند؛ آثاری که نمایشی از هنر صدا، احساس و صداقت دوبله ایرانی خواهند بود.
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