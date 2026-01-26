به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری صمیمانه میان اعضای انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف اصفهان و مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، موضوعات مرتبط با جایگاه و مطالبات هنرمندان این عرصه مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای انجمن ضمن تقدیر از نگاه حمایتی استاندار نسبت به هنرمندان، خواستار اتخاذ اقدامات عملی برای تقویت زیرساختهای این هنر اصیل ایرانی شدند. از جمله این درخواستها میتوان به تأسیس دفتر انجمن، تدوین کتابی درباره مفاخر طراحی فرش، برگزاری برنامههای آموزشی و تفریحی ویژه پیشکسوتان و هنرمندان جوان، فراهمسازی تسهیلات لازم برای تهیه تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری طراحی فرش، و معرفی هنرمندان برجسته این رشته از طریق رسانه ملی اشاره کرد.
در ادامه این نشست، طرح پیشنهادی «رویداد ملی طراحی فرش اصفهان؛ پیوند هویت، نوآوری و بازار» که با هدف ارتقای جایگاه هنر فرش و تقویت ارتباط میان هنرمندان و بازار طراحی شده است، مطرح شد. اعضای انجمن حمایت استاندار از جلب مشارکت دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران در اجرای این رویداد را بسیار مؤثر دانستند.
جمالینژاد نیز با قدردانی از تلاش هنرمندان این حوزه، یاد و نام استادان برجستهای چون زندهیاد هوشنگ جزیزاده را گرامی داشت و بر اهمیت حفظ میراث فرهنگی و هنری فرش دستباف اصفهان تأکید کرد. وی ضمن رسیدگی به برخی مطالبات بهصورت مستقیم و تلفنی با مدیران دستگاههای اجرایی، قول مساعد برای پیگیری مسائل مطرحشده از جمله تأمین مکان مناسب جهت ایجاد دفتر انجمن داد.
استاندار اصفهان همچنین اعلام آمادگی کرد تا پس از تأسیس دفتر جدید، در جمع اعضای انجمن و هنرمندان فعال این رشته حضور یافته و از نزدیک در جریان فعالیتها و برنامههای آنان قرار گیرد.
این دیدار بار دیگر اهمیت جایگاه هنر طراحی و نقاشی فرش دستباف اصفهان را به عنوان یکی از افتخارات فرهنگی و هنری کشور یادآور ساخت و بر ضرورت حمایت از هنرمندان و حفظ هویت این هنر ماندگار تأکید نمود.
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